Die Abfallgebühren steigen im neuen Jahr in Brilon an.

Müllentsorgung Abfallgebühren in Brilon steigen 2022 sehr deutlich an

Brilon. Die Abfallgebühren in Brilon steigen im kommenden Jahr. Die Stadt nennt Gründe: Corona spielt eine Rolle und die Verwendung von Biomüllbeuteln.

Die Stadt Brilon hat ihre Abfallgebühren für die Jahre 2022 bis 2024 neu kalkuliert und kommt zu dem Ergebnis, dass diese ab dem Jahr 2022 erhöht werden müssen. Eine entsprechende Vorlage legt die Verwaltung dem Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am 25. November zur Entscheidung vor. „Insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen ist dieser Schritt notwendig und leider unvermeidlich. Wesentlich auf die Entwicklung der Abfallgebühren wirken sich die gestiegenen Entsorgungskosten aus.“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Brilon.

„Abfallgebühren liegen im unteren Bereich“

Der Abfallbetrieb des Hochsauerlandkreis hat seine Deponiegebühren für die Entsorgung von Restabfall und Bioabfall bereits zum 01.01.2021 erhöht. Für die Stadt Brilon sind die Entsorgungskosten für Restabfall (aus grauer Tonne und Sperrmüllabfuhr) inzwischen von 200 Euro auf 238 Euro je Tonne gestiegen. Für die Verwertung von Bioabfällen muss die Stadt 128 Euro je Tonne (anstatt bisher 102 Euro) an den Kreis zahlen. Die Erhöhung der Deponiegebühren trifft alle Kommunen des Hochsauerlandkreises gleichermaßen. Viele Kommunen im Hochsauerlandkreis haben ihre Abfallgebühren daher bereits zum 01.01.2021 erhöht. „Im Vergleich mit anderen Kommunen im Hochsauerlandkreis, die eine ähnliche Kostenverteilung im Bereich der Abfallentsorgung haben, liegen die Abfallgebühren in Brilon noch im unteren Bereich“, heißt es seitens der Stadt. Neben den gestiegenen Deponiegebühren für die Entsorgung der Abfälle werden die Abfallgebühren zusätzlich durch die seit 2021 erhobene CO²-Abgabe auf Dieselkraftstoffe und die allgemein steigende Inflationsrate (Preissteigerungsrate) negativ beeinflusst. Diese beiden Faktoren nehmen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Kosten für die Einsammlung und Abfuhr der Abfälle. „Auch die Tatsache, dass viele Bürgerinnen und Bürger insbesondere die Coronazeit dazu genutzt haben, ihre eigenen vier Wände aufzuräumen und Unbrauchbares zu entsorgen, wirkt sich zusätzlich gebührenerhöhend aus. Hierdurch sind die Mengen beim Sperrmüll und die Anzahl der Sperrmüllabfuhren deutlich gestiegen“, so die Stadt weiter. Die Sperrmüllgebühren deckten nur einen Teil der Kosten für die Abfuhr des Sperrmülls durch die Firma Lobbe und die entstehenden Deponiegebühren ab. „Wenn die Stadt Brilon den Sperrmüll kostendeckend mit den Bürgerinnen und Bürgern abrechnen würde, müssten diese rund 125 Euro für eine Sperrmüllabfuhr zahlen. Da die Stadt Brilon diesen Unterschiedsbetrag aber tatsächlich trägt, muss dieser auch in die Abfallgebühr der grauen Restmülltonne mit eingerechnet werden.“

Saubere und korrekte Trennung der Abfälle

Neben der gestiegenen Inanspruchnahme der Sperrmüllabfuhr wurden leider auch vermehrt wilde Müllablagerungen verzeichnet. Es werden unter anderem Sperrmüll, Restmüll, Bauschutt und sogar Elektro-Schrott und Grünabfälle illegal in Wäldern, an Straßenrändern, auf Parkplätzen etc. entsorgt. Sofern die Verursacher solcher Ablagerungen nicht ermittelt werden können, fließen die Kosten für die Beseitigung und Entsorgung dieser Abfälle ebenfalls in die Gebühren für die Restmülltonne mit ein. Über die Gebühr für die Restmülltonnen sind zudem die Abholung bzw. Anlieferung von Elektroschrott sowie von Baum- und Strauchschnitt gedeckt, welche jede/r Bürgerin/Bürger kostenlos in Anspruch nehmen kann. „Die Höhe der Abfallgebühren können die Bürgerinnen und Bürger somit in einem gewissen Umfang durch ihr Verhalten mitbestimmen. Hier sei insbesondere auch auf die saubere und korrekte Trennung der Abfälle hingewiesen. Insbesondere beim Biomüll wurden in der Vergangenheit vermehrt sogenannte Fehlwürfe festgestellt. Diese Fehlwürfe führen zu einer schlechteren Qualität der Bioabfälle, was sich wiederum auf die Qualität der daraus resultierenden Produkte auswirkt“, so die Stadt. Zu diesen Fehlwürfen zählen auch die als biologisch abbaubar beworbenen Müllbeutel, da diese im Verrottungszyklus des Bioabfalls nicht abgebaut werden und somit als Störstoff im Kompostwerk aussortiert werden müssen. Eine schlechte Sortierung hat direkte Auswirkungen auf die Entsorgung und Verwertung der Abfälle und somit auch auf die Höhe der anfallenden Entsorgungs- und Deponiekosten. Entsprechende Sortierhinweise finden sich auf dem jährlich herausgegebenen Abfuhrkalender. Weitergehende Hinweise sind zudem im Abfallbüro erhältlich. Bei alledem gilt jedoch, dass sich vor allem Abfallvermeidung und ein richtige Sortierung der unterschiedlichen Abfälle entlastend auf die Gebührenentwicklung auswirken. Ferner tragen sie zu höheren Verwertungsquoten der Wertstoffe bei.

In Kürze ist ein Newsletter zum Thema Abfalltrennung geplant. Dieser soll in den lokalen und sozialen Medien veröffentlicht werden. An der bundesweiten „Aktion Biotonne Deutschland“ haben der Hochsauerlandkreis und angehörigen Kommunen bereits teilgenommen.

