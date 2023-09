Beim Kreisschützenfest Medebach: Der große Festzug wird auch beim Kreisschützenfest in Olsberg am Wochenende ein großartiges Erlebnis sein.

Schützenfest-Saison Ablauf am Kreisschützenfest in Olsberg: Alle wichtigen Infos

Das Kreisschützenfest in Olsberg ist mit tausenden Gästen der letzte Höhepunkt der Schützenfestsaision im Altkreis Brilon. Was Sie wissen müssen.

Olsberg. Am kommenden Freitag ruft das Trömmelchen nach sechsjähriger Abstinenz endlich wieder zum Kreisschützenfest. Zum krönenden Abschluss einer ereignisreichen Festsaison 2023 dürfte dieses Treffen der Schützen aus dem Kreisschützenbund Brilon in Olsberg noch einmal mehr zu einer echten Werbung für das Schützenwesen werden.

Weitere Informationen zum Kreisschützenfest Marschweg am Sonntag Antreten am Rathaus, Josef-Rüther-Straße, Stehestraße, Sachsenecke, Mariengässchen, Bahnhofstraße, Seltkerpad, Gartenstraße, Immenbruchstraße, Drönkerweg, Bahnhofstraße, Markt, Rutsche, Kropff-Federath’sche Stiftung, Carlsauestraße, Markt, Ruhrstraße, Parade am „Cafe Goldmarie“, Konzerthalle. Parkmöglichkeiten PKW: an Großmärkten im Stadtzentrum Busse: Parkplatz am Berufskolleg am Olsberger Bahnhof.

Dazu werden allein zum großen Festzug am Sonntagnachmittag mehr als 3000 Schützen aus 63 Vereinen, Bruderschaften und Gesellschaften sowie 24 Musikkapellen und Spielmannszüge erwartet. Dann endet auch die Regentschaft des Kreiskönigspaares von Stefan Wahle und seiner Frau Alexandra von St. Liborius Assinghausen sowie dem Regentenpaar der Jungschützen, Paul Hanfland und Svenja Kordel von St. Sebastian Bigge, die ebenfalls seit dem Kreisschützenfest 2017 in Medebach regierten.

Das amtierende Kreisschützenkönigspaares Stefan Wahle und Alexandra Will von der St. Liborius-Bruderschaft Assinghausen. Foto: WP

Eigentlich wäre ihre auch Amtszeit bereits 2020 zu Ende gewesen, doch das Corona-Virus hatte bekanntlich etwas dagegen und das Kreisschützenfest in Olsberg musste zwangsläufig abgesagt werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Jetzt, drei Jahre später, hat die Schützenbruderschaft St. Michael alles Erdenkliche getan um nicht nur dem Schützenvolk und sondern auch den vielen auswärtigen Besuchern ein guter Gastgeber zu sein“, versichert Oberst Tobias Klauke.

Kreisschützenfest in Olsberg: Der Freitag ist der Tag der Jungschützen

Jungschützenkönigspaar Svenja Kordel und Paul Hanfland. Foto: Joachim Aue

Bereits am Freitag, dem „Tag der Jungschützen“ wird spätestens zur Jungschützenparty im Festzelt ab 19:30 Uhr erstmals Hochbetrieb erwartet. Spannend wird es jedoch schon nach der Begrüßung der Jungschützen an der Konzerthalle um 17 Uhr, wenn ab 17.45 Uhr auf dem Parkplatz auf der mobilen Vogelschießanlage der Nachfolger von Paul Hanfland ermittelt wird.

Kreisschützenfest in Olsberg: Am Samstag um 15 Uhr: Antreten zum Vogelschießen

Nach dem Empfang der Schützenbrüder und -schwestern am Samstag um 13 Uhr am „Aqua Olsberg“ und Grußworten von Kreisoberst Rüdiger Eppner, Olsbergs Oberst Tobias Klauke und Bürgermeister Wolfgang Fischer formiert sich der Festzug in Richtung Festgelände an der Konzerthalle. Hier heißt es um 15 Uhr: „Antreten zum Vogelschießen“. Der Wettstreit aller amtierenden Majestäten um die Würde des neuen Kreiskönigs und Nachfolger von Stefan Wahle, dürfte wie schon in früheren Jahren eine spannende Angelegenheit werden. Schließlich war es schon immer eine besondere Ehre den Kreisschützenbund Brilon drei Jahre lang als König zu repräsentieren.

Um 20 Uhr wird es noch einmal feierlich, wenn der Musikverein „Eintracht“ und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr auf der Ruhrhalbinsel zum „Großen Zapfenstreich“ bitten. Anschließend klingt der Abend mit Unterhaltung, Tanz und einem gemütlichen Beisammensein mit der Partyband „Take Ten“ in der Konzerthalle aus.

Kreisschützenfest in Olsberg: Festzug durch Olsbergs Straßen und Parade

Den Auftakt des Sonntags bildet nach dem Antreten um 9:30 Uhr an der Konzerthalle das Festhochamt und die Kranzniederlegung um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus, der sich der Frühschoppen in der Konzerthalle anschließt. Um 14 Uhr formiert sich dann am Rathaus große Festzug durch Olsbergs Straßen. Im Mittelpunkt stehen natürlich das neue Kreiskönigspaar, der frisch gekürte Jungschützenkönig sowie die Königspaare aller teilnehmenden Vereine einschließlich ihres Hofstaats.

Den absoluten Höhepunkt des Umzugs bildet die Parade im Bereich von Marktplatz und Ruhrstraße am „Cafe Goldmarie“. Im Anschluss an den Festzug, der sich einige Kilometer durch die Stadt schlängelt, ist in der Konzerthalle, in den Festzelten und dem gesamten Festgelände am Ufer der Ruhr Stimmung pur angesagt. Vor allem dann, wenn sich die Musikkapellen gegenseitig überbieten wollen. Denn wer einmal ein Kreisschützenfest miterlebt hat, weiß, wie Schützen solche Feste zu feiern pflegen.

Um Schützen und auch Gästen echte Schützenfest-Atmosphäre zu vermitteln, bittet die Schützenbruderschaft St. Michael alle Olsberger ihre Häuser zu beflaggen. Und wer nicht in die Organisation eingebunden ist, sollte es sich nehmen lassen, am Sonntag beim großen Festzug in weißer Hose mit zu marschieren.

