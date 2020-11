Der Abschied lief anders als gedacht. Nach 41 Dienstjahren bei der Stadtverwaltung Winterberg, davon 21 als Bürgermeister, ist Werner Eickler seit Anfang November „nur noch“ Bürger seiner Heimatstadt.

Seine Verabschiedung und die der ausgeschiedenen Ratsmitglieder fiel pandemiebedingt klein aus, auch auf der Abschiedsrunde bei den Mitarbeitern sei er wehmütig gewesen. „Ich hatte ein Präsent vorbereitet und einen kleinen Brief geschrieben – das teilweise an der Tür abgeben zu müssen, hat geschmerzt.“ Corona ließ es nicht anders zu.

Zur Person Werner Eickler ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat drei Söhne und lebt in Grönebach. Nach einer Ausbildung bei der Stadtverwaltung Winterberg studierte er von 1984 bis 1987 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und wurde Diplom-Verwaltungswirt. Von 1989 bis 1993 absolvierte er ein Fortbildungsstudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Bochum.

Eickler hätte sich auch eine weitere Amtszeit gewünscht. Doch als die lokale CDU 2019 entschied, ein internes Bewerbungsverfahren durchzuführen, in dem er nur ein Kandidat unter mehreren gewesen wäre, wollte er diesen Weg nicht mitgehen.

Sind diese Gräben verfüllt? „Das liegt hinter mir“, sagt der 59-Jährige. In der Wahlnacht sei er zwar coronabedingt nicht im Oversum im gläsernen Wahlbüro gewesen. Er habe seinem Amtsnachfolger Michael Beckmann aber gratuliert, seither mehrfach mit diesem gesprochen und eine Übergabe habe es auch gegeben.

Durch Verzicht Spaltung verhindern

Auf eine Kandidatur als Einzelbewerber zu verzichten sei für ihn richtig gewesen. Damit habe er eine Spaltung – auch innerhalb der CDU – verhindern wollen. Die von ihm in vielen Sitzungen beschworene starke Einigkeit in der Winterberger Politik sei stets die Grundlage für Erfolge gewesen und wichtiger als sein persönliches Interesse an einer weiteren Amtszeit. Künftiges politisches Engagement schloss Eickler nicht aus. Er bleibe Mitglied der CDU und schaue „grundsätzlich nach vorn und nicht zurück“.

Beruflich sieht der 59-Jährige das Ende seiner Karriere noch nicht gekommen. Er sei in Gesprächen. Sicher werde es einen Platz geben, an dem er seine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen könne. Vorab aber will er sich eine Auszeit von zwei bis drei Monaten nehmen.

Wie blickt er auf seine Amtsführung zurück? „Es gibt kein Regiebuch für Bürgermeister“, meint Eickler. Das Amt sei ein Spagat zwischen der Politik und den Bürgern vor Ort. Zu Anfang seiner Zeit im Amt sei er sich seiner fachlichen Qualifizierung sicherer gewesen als seiner Fähigkeit, diesen Spagat zu schaffen. Doch er ist sich sicher, sowohl für Mitarbeiter als auch Bürger stets ansprechbar und offen gewesen zu sein. Seine Mitarbeiter hätten es geschätzt, dass der Chef nicht nur Dinge unterschrieben, sondern auch Anregungen mitgebracht und Ratschläge gegeben habe.

Das Ziel, Mitarbeiter zu Führungskräften zu machen und diesen Freiräume zu geben, habe er erreicht. Und das kleine Anliegen eines Bürgers in einer Sprechstunde zu klären habe ihm ebenso viel Freude gemacht wie große Projekte. „Ohne guten Kontakt zu den Bürgern gewinnt man nicht viermal eine Wahl.“

Auf die Frage, ob er sich für einen guten Diplomaten hält, antwortet Eickler mit einem Beispiel: Seine Devise, unter dem Motto „Tourismus ist Chefsache“ einst alle lokalen Kräfte zu bündeln, habe zwar den Grundstein für große Erfolge gelegt, doch habe es anfangs Differenzen gegeben. „Es war klar, weder die Privaten noch die Stadt schaffen das Thema allein. In vielen Situationen braucht es einen Bürgermeister, der moderieren und Potenziale zusammenbringen kann.“

Gestalten dank stabiler Mehrheiten

Dass in der Stadtpolitik der weitaus größte Teil der Entscheidungen einstimmig fällt, empfindet Eickler nicht als Mangel, sondern als gutes Zeichen. „Mit politischer Uneinigkeit hätten wir nicht mehrere hundert Millionen Euro an privaten Investitionen in die Stadt geholt.“ Um zu gestalten, seien klare Mehrheiten nötig.

Während es in seiner Zeit als Azubi bei der Stadt im Ratssaal noch Kontroversen zwischen den damals zwei Fraktionen und sogar Ordnungsrufe gegeben habe, „kenne ich dieses Instrument aus meiner Amtszeit gar nicht.“ Er komme mit der SPD und der FDP ebenso gut klar wie mit der CDU. Als einen großen Erfolg seiner Jahre im Amt wertet er zudem die Stärkung des Ehrenamts aller Sparten.

Viel Wert legte Eickler bereits mehrfach auf die Feststellung, er habe stets das Wohl der gesamten Stadt im Auge gehabt. Er betont den Satz stets auf „gesamt“. Dabei sei es wichtig, konsequent an Entscheidungen festzuhalten, auch gegen Kritik. Die Schließung des weiterführenden Schulstandorts Siedlinghausen – eine Kontroverse mit Auswirkungen über die Schule hinaus – hält Eickler weiterhin für alternativlos und richtig; der Ratsbürgerentscheid mit über 62 Prozent Zustimmung zum Schulkonsens habe das bestätigt. Während er und auch der Rat konstruktive Kritik stets aufgenommen hätten, hätten „persönliche Beleidigungen wehgetan“.

Misslungen im Fall der Schule sei die Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Stadt und Rat hätten zunächst nur vertrauliche Hinweise der Bezirksregierung gehabt. „Aus Rücksicht auf Medebach und Hallenberg, die durch den Schulkonsens jeweils mehr zu verlieren hatten, haben wir uns damals entschieden, auf eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit zu verzichten und Details abzuwarten. Dadurch wurde der richtige Moment verpasst.“ Denn die Pläne waren inzwischen durchgesickert.

Unpopuläre Entscheidungen in schwierigen (Corona-)Zeiten werde, so Eickler bei der Verabschiedung, auch der neue Rat treffen müssen. Dafür wünsche er den neuen Entscheidungsträgern viel Mut.