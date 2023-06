Acht Schützenfeste: Wo im Hochsauerland gefeiert wird

Über Fronleichnam und am darauffolgenden Wochenende stehen acht Schützenfeste an. Der Überblick, wo und wann gefeiert wird.

Altkreis Brilon. Die Schützenfest im Hochsauerlandkreis ist startet durch. Über Fronleichnam und am darauffolgenden Wochenende wird in acht Dörfern im Altkreis Brilon ein neuer König gesucht.

Bontkirchener Bruderschaft wird 140 Jahre alt

Am Fronleichnamsfest vom 7. bis 9. Juni findet das Bontkirchener Schützenfest statt. Außerdem feiert die Schützenbruderschaft St. Vitus 1883 in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen.

Das Schützenfest beginnt am Mittwoch, 7. Juni, um 14 Uhr mit den Ständchen durch den Musikverein Giershagen. Um 16 Uhr tritt die Schützenbruderschaft in der Ortsmitte an, ihre ehemaligen Schützenkönige und -kaiser sowie den Schützenvogel abzuholen. Um 17.30 Uhr startet das Kaiserschießen. Es wird ein Nachfolger für den amtierenden Schützenkaiser Jürgen Alberti gesucht, der die vergangenen fünf Jahre der Bruderschaft vorstand. Der neue Schützenkaiser wird um 19 Uhr in der Schützenhalle proklamiert. Ein Höhepunkt im Rahmen des Vereinsjubiläums ist der große Zapfenstreich um 20.30 Uhr in der Mitte des Itterdorfes. Der erste Festtag klingt dann mit einem Tanzabend in der Schützenhalle aus. Der Donnerstag, 8. Juni, beginnt um 10 Uhr mit dem Schützenhochamt und der anschließenden Prozession. Höhepunkt wird am Nachmittag um 14.30 Uhr der große Festumzug sein, angeführt vom amtierenden Königspaar Alexander und Silke Schilling. Nach dem Kindertanz gegen 18.30 Uhr, folgt der Festball in der Schützenhalle.

Am Freitagmorgen treffen sich die Schützen um 8.30 Uhr zur Verabschiedung ihrer Königin Silke Schilling. Um 11 Uhr geht es zum Vogelschießen in den Steinbruch „Im Limberg“. Das neue Königspaar präsentiert sich dann gegen 18.30 Uhr im Festzug und wird anschließend der Festball gefeiert.

Elleringhausen handelt schon Kandidaten

Über Fronleichnam (7. bis 9. Juni) beginnt auch im Olsberger Stadtgebiet die Schützenfestsaison. Von Mittwoch bis einschließlich Freitag feiert Elleringhausen mit seiner St. Hubertus Schützenbruderschaft das Fest des Jahres. Den Auftakt bildet am Mittwoch nach dem Antreten der Schützen um 17.45 Uhr am Franz-Stock-Haus die Schützenmesse in der Pfarrkirche. Um 20 Uhr steigt in der Schützenhalle der Eröffnungsball mit der Festmusik aus Rösenbeck.

Mit dem Spielmannszug aus Grönebach an der Spitze, zieht am Fronleichnamstag ab 14.30 Uhr der Festzug mit dem amtierenden Königspaar Hubertus und Sarah Wiese und den Jubelpaaren durch das Dorf und zur Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Kirche. Nach dem Einmarsch in die Festhalle stehen ab 17.30 Uhr ein Konzert sowie die Ehrung von Jubelpaaren und auch von Mitgliedern für langjährige Treue auf dem Programm. Kinder- und Königstanz bilden den Auftakt des Festabends mit den „Rösenbeckern“. Der Montag steht zunächst ganz im Zeichen des Vogelschießens. Angetreten wird um 9.30 Uhr erneut am Franz-Stock-Haus zum Wettstreit um die Königswürde unterhalb der Halle. Das könnte wieder eine spannende Angelegenheit werden, da bereits jetzt einige Kandidaten im Dorf gehandelt werden. Dann wird das neue Königspaar proklamiert.

Gegen 18.30 Uhr stellen sich die neuen Majestäten vor dem Abschlussball im Festzug vor.

Kaiser, König und Jungschützenkönig in Elkeringhausen

Vom Freitag, 9. Juni, bis zum Sonntag, 11. Juni, feiern die Schützen mit Einheimischen und vielen Gästen ihr Hochfest. Direkt ab 14.30 Uhr ringen die ehemaligen Könige und der amtierende König Julian Bartz um die Würde des Kaisers. Abends um 19 Uhr treten die Schützen an der Schützenhalle zum Umzug an. In diesem Jahr begleiten das Königspaar aus Bromskirchen und deren Schützen den Zug und feiern anschließend mit dem Königspaar Julian Bartz und Lea-Sophie Knolle deren letzten Königsabend.

Auch für den Jungschützenkönig Konrad Knöchel und seine Königin Evelyn Schmidt ist es der letzte Abend als amtierendes Jungschützenkönigspaar. Das Jubelkönigspaar Jonas und Maria Müller wird für ihr 50-jähriges Jubiläum geehrt. 25-jähriges Königsjubiläum feiert Jörg-Peter Guntermann mit seiner Frau Andrea. Der Samstag verläuft nach alter Tradition mit dem Abmarsch zur Vogelstange um 9.30 Uhr. Es folgt eine Schützenmesse an der Marienkapelle. Pastor Lipinski und Diakon Hans Bexkens stimmen die Schützen ein. Anschließend wird der neue Jungschützenkönig ermittelt, danach folgt das Vogelschießen um die Königswürde.

Der neue König feiert und tanzt mit seinem Gefolge ab 20 Uhr in der festlichen Schützenhalle. Um 11 Uhr startet der Sonntag mit dem beliebten Frühschoppenkonzert. Ab 14.30 Uhr zieht der große Festumzug durch den Ort. Zum Kindertanz schlagen ab 16:30 Uhr die Herzen höher. Der Kaiser- und Königstanz beginnt um 18:30 Uhr – anschließend wird bei Musik und Tanz der letzte Abend gefeiert.

Fest des Jahres in Altenbüren

Altenbüren freut sich aufs Schützenfest über Fronleichnam. Und bis am Freitag der Vogel fällt, stehen noch die Majestäten Torben Rüther und Hannah Nöggerath im Mittelpunkt des Festes des Jahres.

Nach dem Antreten um 17.45 Uhr am Mittwoch, wird zunächst der Vogel aufgesetzt, einige Ständchen gebracht, bevor in der Schützenhalle die Festmusik aus Hirschberg nach einem Konzert zum Tanz bittet.

Den Auftakt am Donnerstag bilden ab 9.15 Uhr der Feldgottesdienst mit der Fronleichnamsprozession. Angeführt vom Tambourcorps „Unitas“ aus Scharfenberg, zieht ab 14.30 Uhr der große Festzug durchs Dorf.

Nach der Parade in der Dorfmitte stehen in der Halle erst einmal die Ehrungen auf dem Programm.

Nach der Schützenmesse am Freitag um 8.30 Uhr, wird sich beim Schützenfrühstück gestärkt, denn anschließend heißt es um 10.15 Uhr „Feuer frei“.

Dann wird unter der Vogelstange die Frage beantwortet, wer die Nachfolge von Torben Rüther antritt, dem Major Manfred Göke gegen 12 Uhr im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins die Kette umhängen wird?

Abends ab 18.30 Uhr stellt sich das neue Königspaar im Festzug der Bevölkerung vor und eröffnet anschließend beim Abschlussball den Tanz.

Vorfreude auch in Niedersfeld

Beim Schützenfest in Niedersfeld, das vom 7. bis 9 Juni stattfindet, werden die Nachfolger des amtierenden Königspaars Lukas und Daniel Winkelmann gesucht.

Das Fest startet am Mittwoch um 17.30 Uhr mit dem Antreten an der Schützenhalle. Um 18.30 Uhr findet die Schützenmesse statt. Um 20 Uhr schließen sich die Ehrungen an. Danach wird in der Schützenhalle getanzt.

Der Schützenfest-Donnerstag beginnt um 14 Uhr mit dem Antreten an der Schützenhalle.

Daran schließt sich der Festzug zu Ehren des amtierenden Königspaars an. Um 17 Uhr finden weitere Ehrungen statt, bevor sich um 17.30 Uhr der Königstanz und danach der Kindertanz anschließen. Danach ist Party in der Schützenhalle.

Um 9 Uhr wird am Freitag am Hotel Niedersfeld zum Vogelschießen angetreten. Es beginnen die Jungschützen, danach wird der neue König der St. Hubertus Schützenbruderschaft ausgeschossen.

Um 18.30 Uhr ist Antreten an der Schützenhalle in Niedersfeld zum großen Festzug durch den Ort. Danach lädt die Bruderschaft zum Tanz in die Schützenhalle ein

In Gevelinghausen wehen die Fahnen

Auch in Gevelinghausen wehen über Fronleichnam (7. bis 9. Juni) die Fahnen, wenn das Dorf mit seiner St. Hubertusbruderschaft zum Schützenfest einlädt. Zum Auftakt treten die Schützen am Mittwoch um 17.45 Uhr am Dorfplatz zur Schützenmesse an. Anschließend geht es im „kleinen Festzug“ zur Festhalle, wo gegen 20 Uhr die Festmusik aus Wulmeringhausen zum Festball bittet. Der Fronleichnamstag beginnt um 13.30 Uhr auf dem Festplatz mit Umtrunk und Platzkonzert (14 Uhr). Um 14.30 Uhr ist der Festzug mit dem amtierenden Königspaar Hendrik und Sabrina Becker sowie dem Louis Becker und Lea Köster, dem Regentenpaar des Schützennachwuchses. Um 20 Uhr eröffnet das Königspaar den Festball und nach dem Tanz der Majestäten von einst, steigt ein erneuter Festball.

Am Freitagmorgen (Antreten 10.30 Uhr) werden noch einmal die ehemaligen Könige abgeholt, bevor nach einem Frühschoppenkonzert gegen 11.30 Uhr, das Vogelschießen steigt. Da wird zunächst bei den Jungschützen und anschließend bei den Schützen ein spannendes Schießen erwartet. Nach der Proklamation geht man zum gemütlichen Beisammensein über.

Ab 17 Uhr legt dann DJ Volker Schneider auf. Und da erwartet Schützen und Gäste bei der „Happy Hekto“ zwar kein Freibier, aber bei den ersten 100 Liter kostet das Glas nur einen Euro.

Messinghausen ermittelt neuen König

Vom 10. bis 12. Juni findet das Patronats -und Schützenfest in Messinghausen statt. Am Samstag werden ab 13.45 Uhr die Ständchen dargebracht. Um 18.30 Uhr ist Antreten auf dem Hüttenplatz. Nach der Gefallenenehrung am Ehrenmal auf dem Kirchberg, wird auf dem Schießplatz an der Schützenhalle der Schützenvogel aufgesetzt.

Sonntag findet um 9.30 Uhr die Schützenmesse mit anschließender Prozession statt. Um 14.15 Uhr beginnt der große Festumzug mit Königsparade zu Ehren des amtierenden Königspaars Markus Volbracht und Sandra Wegener statt Auch in diesem Jahr sind „Die Hochsauerländer“ aus unserem Nachbarort Hoppecke wieder die Festmusiker. Zusätzlich wird der Musikverein Messinghausen den Festzug bereichern. Nach dem Aufmarsch zu Grußworten, Ehrungen und Königstanz auf dem Tanzboden wird zusammen mit dem Königspaar und den Jubelpaaren erstmals in einer neuen Anordnung von Königstisch und Musikbühne den wichtigsten Schützenfesttag in unserer Schützenhalle gefeiert

Am Schützenfestmontag ab 10.45 Uhr wird ein neuer Schützenkönig ermittelt. Die Schützen rufen dazu auf, zahlreich an allen Festzügen, an der Prozession am Sonntag teilzunehmen und natürlich auch das feiern nicht zu kurz kommen zu lassen.

Nehden freut sich aufs Schützenfest

Nur noch wenige Tage bleiben dem amtierenden Königspaar Jan-Lukas Schmücker und Elena Runge bis zum „Regierungswechsel“ in Nehden. Los geht es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit den Ständchen. Um 18.30 Uhr wird bei „Theo“ (Gasthof „Zur Dränke“) angetreten um den König, das Kaiserpaar und die Jubelpaare abzuholen. Danach marschiert der Schützenzug zur Vogelstange. Dort wird der Schützenvogel im Kugelfang platziert. In Nehden’s „guter Stube“ erfolgen gegen 20 Uhr die Ehrungen; anschließend spielt die Festmusik aus Thülen zum Tanz auf.

Der Donnerstag beginnt um 9.15 Uhr mit dem Schützenhochamt, dem sich die Schützenprozession t anschließt. Um 14.15 Uhr wird zum Hauptfestzug am Gasthof „Zur Dränke“ angetreten. Anschließend wird das amtierende Königspaar abgeholt. Am Abend zieht der königliche Schützenzug in die Halle ein, wo der Königstanz, der Kindertanz folgen und Festball folgen.

Am Freitag ist um 9.30 Uhr Antreten beim Gasthof „Zur Dränke“ zum Abmarsch Richtung Schützenhalle. Gegen 11 Uhr beginnt das Vogelschießen. Gemeinsam mit seiner Königin wird der neue König in die Halle getragen und das neue Königspaar wird proklamiert. Um 19 Uhr wird am Gasthof „Zur Dränke“ zum Festzug mit dem neuen Königspaar angetreten. Dann finden der Königs- und Kindertanz statt, danach ist Festball.

