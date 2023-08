Achtung Autofahrer im HSK: Die Blitzer von Polizei und Kreis

In den nächsten Tagen müssen Autofahrer im Hochsauerlandkreis besonders auf ihre Geschwindigkeit achten. Hier sind die Blitzer-Standorte.

Hochsauerlandkreis. In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 14. und 20. August Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Die Blitzer des Hochsauerlandkreises

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des HSK gibt folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

Montag, 14.08.2023: Marsberg-Canstein, Arolsener Straße; Schmallenberg-Hundesossen, B 236

Dienstag, 15.08.2023: Eslohe, B55; Arnsberg-Neheim, Neheimer Kopf

Mittwoch, 16.08.2023: Winterberg-Silbach, Bergfreiheit; Olsberg-Antfeld, B 7

Donnerstag, 17.08.2023: Bestwig, L 776; Arnsberg-Müschede, B229

Freitag, 18.08.2023 Schmallenberg, Am Wehrscheid; Brilon-Wald, Korbacher Straße

Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden.

Die Blitzer der Polizei

Die Polizei im Hochsauerlandkreis führt ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 14.08.2023Arnsberg-Bachum, B 7

Dienstag, 15.08.2023Meschede-Remblinghausen, L 740

Mittwoch, 16.08.2023Allgemeine Verkehrskontrollen

Donnerstag, 17.08.2023Sundern-Tiefenhagen, L 687

Freitag, 18.08.2023Arnsberg-Voßwinkel, B 7

Samstag, 19.08.2023Schmallenberg-Lenne, B 236

Sonntag, 20.08.2023Winterberg-Züschen, B 236

