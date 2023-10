Achtung Autofahrer im HSK: Die Liste der Blitzerstandorte

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis gibt es in den kommenden Tagen viele Geschwindigkeitskontrollen. Die Liste der Orte, wo die Blitzer stehen werden.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 16. und 22. Oktober Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier führt der Hochsauerlandkreis Geschwindigkeitsmessungen durch

Montag, 16. Oktober: Sundern-Westenfeld, Unter der Hardt; Marsberg-Bredelar, Sauerlandstraße,

Dienstag, 17. Oktober: Arnsberg, Neuer Schulweg; Marsberg-Canstein, Arolsener Straße,

Mittwoch, 18. Oktober: Arnsberg, Stadtbruch; Brilon-Hoppecke, L870,

Donnerstag, 19. Oktober: Meschede-Berge, Visbecker Straße; Brilon-Wald, Korbacher Straße,

Freitag, 20. Oktober: Bestwig-Nuttlar, Briloner Straße; Olsberg-Antfeld, Dorfwiese

Hier führt die HSK-Polizei Tempokontrollen durch

Montag, 16. Oktober: Arnsberg-Rumbeck

Dienstag, 17. Oktober: Sundern-Hövel, B 229

Mittwoch, 18. Oktober: Meschede, B 55D

Donnerstag, 19. Oktober: Eslohe-Nichtinghausen, B 55

Freitag, 20. Oktober: Schmallenberg-Rimberg, L 776

Samstag, 21. Oktober: Brilon-Rösenbeck, B 7

Sonntag, 22. Oktober: Winterberg-Züschen, B 236

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen gerechnet werden. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

