Achtung Blitzer HSK: Die Messstellen von Polizei und Kreis

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei führen auch im November Tempokontrollen im HSK durch. Hier sind die geplanten Standorte im Überblick.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 13. bis 19. November Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Lesen Sie auch:Winterberg: Clubrestaurant „Nexo“ öffnet mit Szene-Konzept

Lesen Sie auch:Hund stirbt in Medebach an Giftköder: Auch Kinder in Gefahr

Hier blitzt der Hochsauerlandkreis

Montag, 13.11.2023:

Arnsberg, Nordring, Winterberg-Neuastenberg, B236,

Dienstag, 14.11.2023:

Bestwig-Ostwig, Hauptstraße, Marsberg-Canstein, Arolsener Straße,

Mittwoch, 15.11.2023:

Eslohe-Schwartmecke, B55, Olsberg-Bigge, Bahnhofstraße,

Donnerstag, 16.11.2023:

Meschede, Burgwall, Brilon-Thülen, Dionysiusstraße,

Freitag, 17.11.2023:

Arnsberg, Stadtbruch, Medebach-Hallacker, Küstelberger Straße.

Hier blitzt die Polizei#

Lesen Sie auch:Olsberg: Feuerwehrgerätehaus startet in heiße Planungsphase

Montag, 13.11.2023

Schmallenberg-Dorlar, B 511

Dienstag, 14.11.2023

Arnsberg-Breitenbruch, B 229

Mittwoch, 15.11.2023

Winterberg-Züschen, B 236

Donnerstag, 16.11.2023

Sundern-Allendorf, L 687

Freitag, 17.11.2023

Meschede-Stockhausen, L 743

Samstag, 18.11.2023

Bestwig-Ramsbeck, L 776

Sonntag, 19.11.2023

Schmallenberg-Lenne, B 236

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen gerechnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon