Achtung! Blitzer im HSK von Polizei und Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis. Hochsauerlandkreis und Polizei kontrollieren im März wieder die Geschwindigkeit auf den Straßen. An diesen Stellen werden die Blitzer stehen.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 6. März Februar und 12. März Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier führt der Hochsauerlandkreis Tempokontrollen durch

Montag, 6. März: Meschede, B 55; Medebach, Oberstraße.

Dienstag, 7. März: Olsberg-Wiemeringhausen, Winterberger Straße; Bestwig-Nuttlar, Briloner Straße

Mittwoch, 8. März: Marsberg-Bredelar, B 7; Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße.

Donnerstag, 9. März: Arnsberg-Hüsten, Kleinbahnstraße; Schmallenberg-Westfeld, Winterberger Straße.

Freitag, 10. März: Bestwig, Heringhauser Straße; Brilon, B 480..

Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht, teilt die Behörde mit.

Hier kontrolliert die Polizei im HSK die Geschwindigkeit

Montag, 6. März

Bestwig-Ramsbeck, L 776





Dienstag,7. März

Arnsberg-Oeventrop, Oeventroper Straße





Mittwoch, 8. März

Sundern-Langscheid, L 687





Donnerstag, 9. März

Arnsberg-Bachum, B 7





Freitag, 10. März

Eslohe-Bremke, B 55





Samstag, 11. März

Eslohe-Herhagen, L 915

Sonntag, 12. März

Brilon-Rösenbeck, B 7

