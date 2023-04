Achtung! Hier stehen im HSK Blitzer von Polizei und Kreis

In der Woche vom 1. bis zum 7. Mai führen Polizei und Hochsauerlandkreis Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Blitzerstandorte im Überblick.

Hochsauerlandkreis. In den Städten und Gemeinden im Hochsauerland wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 1. und 7. Mai Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier führt der Hochsauerlandkreis Geschwindigkeitsüberwachungen durch

Montag, 1. Mai: Feiertag/Keine Messungen

Dienstag, 2. Mai: Olsberg, Rutsche, Arnsberg, Bömerstr.,

Mittwoch, 3. Mai: Marsberg-Bredelar, Sauerlandstr. Sundern-Allendorf, Plettenberger Str.,

Donnerstag, 4. Mai: Brilon, Kreuziger Mauer, Sundern-Westenfeld, Unter der Hardt,

Freitag, 5. Mai: Schmallenberg-Lenne, B236, Meschede, Schederweg.

Lesen Sie auch: Winterberg: Debatte um Schneekanonen im Bundestagsausschuss

Hier führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch

Montag, 1. Mai: Brilon-Wald, B 251

Dienstag, 2. Mai: Sundern-Hachen, B 229

Mittwoch, 3. Mai: Schmallenberg-Oberkirchen, B 236

Donnerstag, 4.. Mai: Arnsberg-Oeventrop, Oeventroper Straße

Freitag, 5. Mai: Meschede-Remblinghausen, L 740

Samstag, 6. Mai: Schmallenberg-Dorlar, B 511

Sonntag, 7. Mai: Arnsberg-Breitenbruch, B 229

Lesen Sie auch:600 Medikamente fehlen: „Weinende Mütter in der Apotheke“

Es muss darüber hinaus auch vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten und die HSK-Polizei gerechnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon