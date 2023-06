Achtung! Hier stehen im HSK Blitzer von Polizei und Kreis

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis kontrollieren Polizei und Kreis vom 19. bis 21. Juni die Geschwindigkeit. Wo die Blitzerfallen stationiert werden.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 19. bis 25. Juni Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier blitzt der Hochsauerlandkreis

Montag, 19. Juni: Sundern-Amecke, Seestraße; Winterberg, Im Mühlengrund

Dienstag, 20. Juni: Bestwig-Ostwig, Hauptstraße; Olsberg, Bahnhofstraße

Mittwoch, 21. Juni: Meschede, Arnsberger Straße; Winterberg-Niedersfeld, Grönebacher Straße

Donnerstag, 22. Juni: Meschede-Freienohl, Bahnhofstraße; Medebach, Mündener Straße

Freitag, 23. Juni: Sundern-Langscheid, L687; Brilon-Alme, Moosspringstraße

Hier blitzt die Polizei

Montag, 19. Juni: Sundern-Illingheim

Dienstag, 20. Juni: Arnsberg-Bachum, B 7

Mittwoch, 21. Juni: Meschede, Warsteiner Straße

Donnerstag, 22. Juni: Eslohe-Schwartmecke, B 55

Freitag, 23. Juni: Schmallenberg-Dorlar

Samstag, 24. Juni: Brilon-Wald, B 251

Sonntag, 25. Juni: Winterberg-Züschen, B 236

