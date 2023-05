Achtung: Hier wird ab dem 15. Mai im HSK geblitzt

In der Woche vom 15. bis 19. Mai wird im HSK wieder an mehreren Stellen geblitzt. Hier eine Übersicht und der Appell: Fahrt langsam!

Hochsauerlandkreis. Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 15. bis 19. Mai folgende Messstellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt: Am Montag, 15. Mai wird es Blitzer in Arnsberg-Wennigloh an der Müssenbergstraße und an der Jagdhauser Straße in Schmallenberg geben.

Für Dienstag, 16. Mai sind in Meschede-Wehrstapel an der Grimmlinghauser Straße und in Olsberg-Antfeld an der Dorfwiese Messstellen vorgesehen. Am Mittwoch, 17. Mai, wird in Sundern-Hellefeld an der L 686 und in Brilon-Scharfenberg, Untere Straße, geblitzt. Donnerstag am Feiertag sind keine Messstellen angemeldet. Am Freitag, 19 Mai sind in Meschede-Calle an der Waller Straße und in Brilon an der Hoppecker Straße Blitzer geplant.

Weitere Kontrollen möglich

Der HSK teilt mit, dass darüber hinaus auch an vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden sollte – und dies gelte auch an Wochenenden und Feiertagen. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

