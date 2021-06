Warnstufe erhöht Achtung – Im HSK steigt die Waldbrandgefahr jetzt stark an

Hochsauerlandkreis. Die Gefahr von Waldbränden nimmt wegen der Trockenheit im HSK stark zu. Auch Wanderer und Spaziergänger sollten aufpassen – nicht nur im Wald.

Durch die Trockenheit der letzten Tage liegt der Waldbrandgefahren-Index im Kreis Soest und imHochsauerlandkreis bei Stufe 3 und soll am Freitag, 17. Juni, auf Stufe 4 steigen. Darauf weisen der Landesbetrieb Wald und Holz NRW und die Stadt Brilon hin.

Ein Funke reicht, um einen Waldbrand zu entfachen

Der Waldbrandgefahrenindex beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand und zeigt die Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen an. „Es ist im Wald derartig trocken, dass ein kleiner Funke ausreichen würde, um einen Waldbrand zu entfachen. Die Dürresommer der vergangenen Jahre und die Borkenkäfer sorgen für ungewöhnlich viel trockenes Totholz und damit für eine zusätzliche Waldbrandgefahr“, heißt es in einer Mitteilung.

+++ Lesen Sie auch +++

- Es gibt wieder Kino im HSK. Das Filmtheater Winterberg starte sein Programm.

- Im Ausland sorgt die gefährliche Delta-Variante des Coronavirus für Sorgen. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es nun erste Fälle.

Was man im Wald unbedingt vermeiden sollte

Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Menschen am Wochenende in den Wald gehen, möchten wir die Waldbesucher bitten, sich an folgende Hinweise zu halten, um Tiere, Pflanzen und sich selbst nicht zu gefährden:

Offenes Feuer und Grillen im Wald sind grundsätzlich und immer verboten!

Rauchen im Wald ist von Anfang März bis Ende Oktober ausdrücklich untersagt!

Bitte parkt auf ausgewiesenen Wanderparkplätzen und haltet die Waldeinfahrten für die Feuerwehr frei!Waldbesucherinnen und Waldbesucher können aktiv bei der Waldbrandmeldung helfen, indem sie Brandnester und Waldbrände sofort bei den Feuerwehren über die Rufnummer 112 melden.

Wenn das Auto in Waldnähe oder im Wald geparkt wird, ist darauf zu achten, dass der Wagen nicht auf einem entzündlichen Untergrund (z. B. trockenes Gras) abgestellt wird. Durch heiße Katalysatoren der Autos können Brände ausgelöst werden.

Die aktuellen Warnstufen können unter dwd.de/waldbrand abgerufen werden!

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon