Achtung, Musikfans im HSK: Hier gibt’s Hits zum Mitsingen

Hochsauerlandkreis. „My Heart will go On“ oder „Halleluja“: Die Music-Factory Sauerland wagt sich an besondere Songs. Ein mutiger Chor, der noch Mitglieder sucht.

"Die Music-Factory Sauerland ist ein ganz vielfältiger, bunter Chor – und das macht uns so besonders", sagt die Vorsitzende. Rund 50 aktive Sängerinnen und Sänger zwischen 8 und 30 Jahren sind in dem Verein. Foto: Copyright 2021 info@Andreas-Weller.com / WP

Wie viele junge Menschen sind ca. in ihrem Verein?

Kersten Eickelmann: Wir haben ca. 50 aktive Sängerinnen (leider wollen die Jungs nicht so, sie sind aber herzlich willkommen!) zwischen 8 und 30 Jahren.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Aus der Idee eines Musical-Projekts, das der Chorverband Brilon ins Leben gerufen hatte, entstand im Jahr 2009 zunächst die Musical- Die Music-Factory Sauerland ist ein ganz vielfältiger, bunter Chor – und das macht uns so besonders. Damit entstand ein bunt gemischter Chor mitten im Sauerland, der Jungs und Mädchen erlaubt, sich musikalisch auszuprobieren – auch und ganz besonders ohne (Chor-)Vorerfahrung.

Was macht Ihren Verein aus?

Immer wieder kommen neue Sängerinnen in verschiedenen Altersklassen dazu. Auf der anderen Seite ziehen ältere Sängerinnen weg, beginnen ein Studium. Lebensumstände ändern sich. Und dennoch kommen die meisten immer wieder zu der ein oder anderen Probe, dem ein oder anderen Konzert dazu. So ist über die Jahre eine ganz große, aber stets offene Chorfamilie entstanden, die sich durch ein hohes musikalisches Niveau und gleichzeitig eine lockere Atmosphäre auszeichnet. Der Spaß kommt weder bei den Proben noch den vielfältigen Auftritten (in Partnerstädten, auf Weihnachtsmärkten, bei Benefizkonzerten, Chorpaddys odereigenen Konzerten) zu kurz. Eine Besonderheit unseres Jugendchores ist unsere Vielfältigkeit und Flexibilität, die dadurch entsteht, dass die Sängerinnen sowohl alle gemeinsam als auch in kleineren Formationen oder als Solistinnen auf der Bühne stehen. Jeder kann sich hier in seinem Rahmen entwickeln. Bei der Songauswahl haben alle Sängerinnen Mitspracherecht und dürfen Wunschlieder vorschlagen. Neben Klassikern, wie „My heart will go on“, „I will follow him“ oder „Halleluja“ landen so auch moderne Popsongs und Filmmusik im Repertoire der Music-Factory. Marie und Christoph, die beiden Chorleiter, arrangieren die Stücke dann passend für den drei oder vierstimmigen Chor selbst.

Wie oft trifft sich der Verein?

Wir proben etwas im zwei-Wochen-Rhythmus zumeist samstags.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Alle zwei Jahre lädt die Music-Factory Sauerland zu einem großen Konzertabend ein. Ob ein Weihnachtskonzert in einer Kirche im Sauerland oder ein Konzertabend mit weltlichen Songs bspw. in der Aula des Gymnasium Petrinum in Brilon – das vielfältige und stets aufgefrischte Repertoire des Chores hält für jeden Anlass das Passende bereit. Neben den Proben und Auftritten veranstalten wir jährlich Probentage. Alle zwei Jahre geht es auf ein intensives Probenwochenende mit viel Musik und noch mehr Spaß. Im Sommer stehen Sommerfeste und offene Proben an, bei denen auch die Familien und Eltern der Sänger*innen herzlich willkommen sind. Das Jahr wird zumeist mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier verabschiedet.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Vereinsmitglieder können sich in erster Linie in der Vorstandsarbeit einbringen. Neben einer Position im geschäftsführenden Vorstand gibt es in unserem Chor weitere spannende Aufgabenbereiche. Du kannst dich beispielsweise als Pressesprecher*in, Notenwart*in, Garderobenmanager*in, Social-Media-Beauftragte*r oder Eventbeauftragte*r engagieren. Generell gilt allerdings – jeder und jede kann sich kreativ einbringen. Um schöne Instagram-Beiträge zu entwerfen, Liedvorschläge einzubringen oder mal die ein oder andere Moderation zu übernehmen, musst du nicht im Vorstand sein.

***Vereinspass***

1. Vorsitzende: Kersten Eickelmann

Geschäftsführer: Klaus Bartmann

Chorleiterin: Marie Becker

Anschrift: Music-Factory Sauerland, z. Hd. Kersten EickelmannKelbkeweg, 559872 Meschede

Proberaum: Aula der Sekundarschule Olsberg (Am Schwesternheim 5, 59939 Olsberg)

Homepage: www.music-factory-sauerland.de

Facebook: Music-Factory Sauerland

E-Mail: musicfactory.sauerland@aol.com

Instagram/TikTok: music_factory_sauerland

Telefonnummer:

Kersten Eickelmann 0151 50970666

Marie Becker 0151 61373590

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): Marie Becker 0151 61373590 oder marybecker605@aol.de

Mitgliederzahl: ca. 50 aktive Sängerinnen

Mitgliedsbeitrag: 25 Euro halbjährlich

