Adventsaktion der Westfalenpost: Kreatives zu gewinnen

Der Kreativmarkt ARTvent in den leerstehenden Takko-Geschäftsräumen im Burghof-Center bietet vielerlei Kunsthandwerk, nicht nur zur Weihnachtszeit passend.

Marsberg. Die Westfalenpost startet eine Adventsaktion. Zu Beginn gibt es Produkte vom Kreativmarkt ARTvent zu gewinnen. Dort gibt es viel zu entdecken:

ARTvent, der Kreativmarktvon Hobbykünstlern aus dem Stadtgebiet und darüber hinaus, hat wieder seine vorweihnachtlichen Pforten geöffnet. Diesmal nicht in einem leerstehenden Geschäftshaus in der oberen Hauptstraße. Der Kreativmarkt ist ins Burghof-Center umgezogen und hat in den einstigen Geschäftsräumen von Takko ein neues Domizil gefunden.

Diesmal haben sich neun Künstlerinnen und Künstler im Kreativmarkt zusammengetan und bieten ihre kunsthandwerklichen Kreationen an, die nicht nur zur Weihnachtszeit passen.

Adventsaktion der Westfalenpost

An der Adventsaktion unserer Zeitung (siehe Infokasten) beteiligen sie sich gerne. Die neun Künstlerinnen und Künstler stellen für unsere Verlosungsaktion ein Überraschungspaket zusammen. Jeder und Jede wird etwas aus ihrem oder seinem Angebot dazu beisteuern.

Es ist inzwischen das 6. ARTvent. Viermal haben die Künstlerinnen und Künstler zur Weihnachtszeit ihren Kreativmarkt eröffnet und einmal zu Ostern. Ostern lief nicht so gut, der Termin wurde fallengelassen.

Kunsthandwerk für alle Geschmäcker in Marsberg

Auf der rund 400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im ehemaligen Takko-Markt finden die Kunden viele kunsthandwerkliche Objekte. Von der selbstgenähten und -entworfenen Lederschürze, Lederbörsen oder mit Lederbändern dekorierten Trinkhörnern über bunte Glaskreationen, wie Dekoteller, grünen Tannenbäumen und Baumschmuck aus Glas, Holzartikel aus Eiche, Lebensbaum oder Linde. Aus einer riesigen Baumscheibe ist ein Herz herausgesägt. Ein entrindeter Baumstamm mit abgesägten Ästen dient als Garderobenständer.

Viele Naturmaterialien

Selbstgenähte Kissenhüllen und Rucksäcke aus modischen Stoffen, Strickschals und -ponchos und Nackenhörnchen ergänzen das Angebot.

Jede Woche eine Aktion mehr Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier Kerzen - und dann steht das Christkind bekanntlich vor der Tür. Diese Idee hat bei unserer Adventsaktion Pate gestanden, die wir heute starten und die an jedem Adventssamstag läuft. An jedem Samstag vor Weihnachten stellen wir eine Gruppe, eine Firma, eine Einzelperson vor, die hier in der Region Gegenstände produziert. Wenn man sich mit dem Tema einmal befasst hat, ist man selbst erstaunt, was hier so alles hergestellt wird. In der ersten Woche gibt es ein Überraschungspaket der Marsberger Kunstschaffenden zu gewinnen. Seien Sie gespannt! In der zweiten Woche stellen wir zwei regionale Produkte und ihre Macher vor, in der dritten drei und in der vierten vier. Wer das „ARTige Überrschungspaket“ gewinnen möchte, schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „ARTvent“ an brilon.@westfalenpost.de

Am nächsten Stand finden sich Türkränze und Adventskränze aus Naturmaterialien wie Holz, Weide, Moos oder Stroh. Am nächsten Schlüsselanhänger und Schmuck, Armreifen, Ketten und Ringe aus Silberbesteck. Selbstgestaltete Weihnachtskarten, Christbaumkugeln und beleuchtete Bilderrahmen für jeden Anlass machen die Auswahl schwer.

Noch bis einschließlich Donnerstag, 30. Dezember, öffnet der ARTvent unter Berücksichtigung aktueller Corona-Schutzmaßnahmen seine Türen. Die Kunsthandwerker selbst stehen den Kunden beratend zur Seite.

Geöffnet ist der Kreativmarkt übrigens mittwochs bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 16 Uhr. Am morgigen verkaufsoffenen Sonntag, 28. November, ist von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und auf Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr.

