Adventure Golf in Winterberg: Spendenaktion für den Wald

Auf der Adventure Golf Anlage in Winterberg wird bald für den guten Zweck gespielt, um Bäume in den heimischen Wäldern pflanzen zu können.

Winterberg. Auf der Adventure Golf Anlage findet ein Spendentag statt. Von den Erlösen werden Bäume gekauft, die in den heimischen Wäldern gepflanzt werden.

Dass die Wälder im Sauerland von zahlreichen Schäden durch den Borkenkäfer geprägt sind, ist nicht neu. Um die fehlenden Bäume zu ersetzen, gibt es immer wieder Pflanzaktionen, auch im Hochsauerlandkreis. Monique Schloßmann und Robin Homrighausen aus Winterberg möchten mit ihrer Adventure Golf Anlage einen Teil dazu beisteuern im Rahmen eines Spendentages.

Den möchte das Paar jährlich veranstalten. Bereits im vergangenen Jahr hatten Besucher die Möglichkeit, Lose für ein Glücksrad zu erwerben, um Preise zu gewinnen, die von Betrieben zur Verfügung gestellt wurden. So gab es unter anderem Gutscheine für einen Kindergeburtstag im Monkey Island und eine Besichtigung der Brauerei Veltins. Nieten gab und gibt es keine. Trotz sehr schlechtem Wetters kamen an dem Tag 1250 Euro, die an die Jugendfeuerwehr überreicht wurden. „Wir suchen immer etwas, das gemeinnützig ist, vom Ehrenamt oder Spenden lebt. Die Schäden durch den Borkenkäfer sind so extrem, überall sind Harvester unterwegs. Deswegen fragten wir uns, warum wir nicht einfach versuchen, Bäume in diesem Jahr zu spenden“, sagt Monique Schloßmann.

Monique Schloßmann und Robin Homrighausen (rechts) veranstalteten 2021 schon einen Spendentag und konnten 1250 Euro der Jugendfeuerwehr überreichen. Foto: juliakleeephoto

Ihr und ihrem Freund ist es wichtig, dass am Spendentag auch auf etwas aufmerksam gemacht wird und Anregungen zum Nachdenken entstehen. Am Sonntag, den 28. August, können Besucher von 10 bis 19 Uhr vorbeikommen und neben Erfolgen auf dem Golfplatz vielleicht auch einen großen Preis am Glücksrad absahnen. Ein Los kostet fünf Euro, die Summe, die auch ein Baum kostet. Wer kein Los haben möchte, kann auch direkt an einem Baumpatenstand der Winterberger Touristik einen Baum erstehen, der gespendet wird. Die Bäume sollen in den Herbstferien gepflanzt werden. Schloßmann und Homrighausen werden einen Anteil der Eintrittsgelder ebenfalls spenden, damit die heimischen Wälder noch besser bepflanz werden können.

Neben den verschiedenen Löchern gibt es auch Unterhaltungsprogramm für Kinder in Form einer Hüpfburg, einem Schminkstand und diversen Spielen. Die Essbar aus Winterberg-Züschen sorgt für die Verpflegung an dem Tag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon