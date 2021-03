Änne Löffler aus Brilon feiert ihren 100. Geburtstag.

Brilon. Änne Löffler aus Brilon wird 100 Jahre alt. Vielen Brilonern ist sie bekannt durch ihre Reime und Gedichte, auch zur Briloner Schnade.

Änne Löffler vollendet am Samstag, 6. März, in der Seniorenresidenz Am Schönschede ihr 100. Lebensjahr. Geboren ist sie 1921 in Oedingen als Tochter eines Landwirts und wuchs mit mehreren Geschwistern in der Landwirtschaft auf.

Seit einigen Jahren in Seniorenresidenz

Viele Jahrzehnte war sie als Pfarrhaushälterin bei Pfarrer Franz Brinkmann, zuletzt in Gerlingen, tätig. Als dieser 1967 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand ging, zog sie mit ihm in ihr Haus nach Brilon in der Scharfenberger Straße. Bis zu seinem Tod stand sie seinem Haushalt vor.

Vielen Brilonern ist sie bekannt durch ihre Reime und Gedichte, die sie auch zur Briloner Schnade oder dem illegalen Wappentier Brilons, dem Esel, verfasste. Seit einigen Jahren lebt sie in der Seniorenresidenz und erfreut sich recht guter Gesundheit.

Zum heutigen Ehrentag gratuliert auch die WP-Redaktion herzlich.