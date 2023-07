Agentur in Winterberg: Eine Akademie für den Nachwuchs

Winterberg. Die Werbeagentur netzpepper ist auf ihre „digitale DNA und analoge Leidenschaft“ stolz. Potenzielle Azubis lockt man mit attraktiven Angeboten:

Die Kaffeemaschine brummt. Geschäftiges Tastaturklappern, konzentriertes Klicken. Ideen, die umgesetzt werden wollen, liegen in der Luft. In den Büroräumen der Werbeagentur netzpepper in Winterberg trifft „digitale DNA auf analoge Leidenschaft“, versprechen sie hier. Vereint in einem Team aus Spezialisten und Quereinsteigern, aus Berufseinsteigern und Berufserfahrenen, aus Auszubildenden und Nie-mit-dem-Lernen Aufhörenden.

Mehr als 440 Kunden aus Tourismus, Industrie, Gesundheit und Handwerk vertrauen netzpepper die crossmediale Vermarktung ihrer Dienstleistungen und Produkte in Web, Print und Social Media an. Sie schätzen die Authentizität, Professionalität und das Miteinander auf Augenhöhe. Das Team aus mittlerweile 24 Mitarbeitenden arbeitet mit Leidenschaft, Kreativität und mit mehr als 200 Jahren Erfahrung. Doch die Agentur ist nicht nur Kreativ- sondern auch Lernschmiede. Neben einer Ausbildung zum Mediengestalter oder zur Mediengestalterin Digital und Print werden Ausbildungen im Bereich Büromanagement, Systemintegration und Anwendungsentwicklung angeboten.

Die Werbeagentur Netzpepper in Winterberg Foto: Benedikt Schülter / WP

Auf der Suche nach neuen Talenten

„Vielfältig - das beschreibt meine Ausbildung bei netzpepper gut“, erzählt Catja Beyer, Auszubildende Mediengestalterin Digital und Print im zweiten Lehrjahr. Jeder Kunde und jedes neue Projekt ist anders, birgt neue Herausforderungen und neue Lösungswege. Das bringt eine große Vielfalt in die Arbeitswelt der Auszubildenden. „Und bei netzpepper macht man das nicht im stillen Kämmerlein, sondern steht im direkten Dialog mit den Kunden und den Kollegen“, ergänzt sie.

Im Flur ganz hinten links, der Schriftzug. Nur wer genau hinsieht, wird fündig. Klein aber doch so bedeutsam. „Leidenschaft siegt!“ „Jeder bekommt die Aufgaben, die den eigenen Stärken und Interessen entsprechen. Ich habe mich auf die Entwicklung von Webseiten spezialisiert, weil mich der technische Aspekt begeistert“, sagt Jennifer Markwart, Auszubildende Mediengestalterin Digital und Print im zweiten Lehrjahr. Die Agentur setze auf die Interessen und Talente des Einzelnen. Diese würden gefordert und gefördert.

Der Geschäftsleitung sei es wichtig, dass jeder und jede die Möglichkeit bekomme, sich individuell und seinen Wünschen entsprechend weiterzubilden. Auf der Suche nach neuen Talenten hat netzpepper die gleichnamige Akademie ins Leben gerufen. Passen die Interessen und Talente der Teilnehmenden zum Arbeitsalltag bei netzpepper? Das gilt es in der Zeit der Akademie herauszufinden. „Wir merken immer wieder, wie hilfreich es für die Berufswahl ist, vorher praktische Erfahrungen zu sammeln“, sagt Michael Tielke, Inhaber des Unternehmens und ergänzt: „Außerdem nimmt die Teilnahme an der Akademie oder an einem Praktikum vielen die Angst vor einer Bewerbung - man kennt sich ja schon.“

Nicht ohne mein Team – das wird bei netzpepper auch so gelebt. „Man fühlt sich stets wie ein Teil des Teams, trotz des Azubi-Status!“, ergänzt Jennifer. So lernen die Teilnehmenden während der Akademie ebenfalls das Team kennen, um zu erkennen, ob es auch zwischenmenschlich passt.

Social-Media-Konzepte überzeugen

Kürzlich fand wieder eine Akademie statt, an der drei Jugendliche der zehnten Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Winterberg teilgenommen haben. „Die Akademie hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ich einen guten Einblick in das Arbeitsleben bei netzpepper bekommen habe“, berichtet Marten. Die Teilnehmer erhielten während der zwei Wochen Einblicke in die Bereiche Design und Gestaltung, Webentwicklung, Redaktion, Social Media und Marketing. Ale drei entwickelten zudem selbstständig eine eigene Website und ein Social Media Konzept für ein fiktives Hotel, welche sie am letzten Tag der Akademie vor dem Team präsentierten.

„Besonders die Social Media Konzepte der Teilnehmenden sind bei uns sehr gut angekommen. Es ist interessant zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Digital Natives mit Social Media umgehen und dies leben“, stellt Sonja Sommer, Leitung für Konzeption & Text, fest. „Sowohl der gestalterische als auch der programmierende Teil in der netzpepper-Akademie waren mehr als interessant und ich bin begeistert diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen“, sagt Xenia B, Teilnehmerin der Akademie 2023.

Es soll für beide Seiten passen – daher sind die Teilnahme an der Akademie oder optional an einem vierwöchigen Praktikum eine Voraussetzung für einen Ausbildungsplatz bei der Winterberger Firma. „Das Praktikum hat mir einen guten Einblick gegeben, was bei netzpepper gemacht wird. Der gestalterische Bereich hat mir besonders gut gefallen“ erzählt Ronja S. ebenfalls Teilnehmerin der Akademie. Bisher hat das Unternehmen schon viele Bewerbungen erhalten. Jedoch ist der Fachkräftemangel in allen Branchen spürbar, so sind hier auch noch Ausbildungsplätze für 2023 frei.

+++Im Steckbrief: Das Unternehmen netzpepper+++

Mitarbeiter: 24

Standort: Winterberg

Branche: Werbung

Arbeitszeit: Gleitzeit

Arbeitsplatz: Lockeres, aber professionelles und kollegiales Team mit flachen Hierarchien.

Benefits: Betriebliche Altersvorsorge, Obst & Getränke, Mitarbeiterrabatte (Corporate Benefits), Fitnessraum & -coach, Weiterbildungen jederzeit möglich, Team-Events, JobRad und/oder Firmenwagen für Ausgelernte

Gründung: 2007

