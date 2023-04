Der Flughafen Paderborn bietet immer mehr Verbindungen an.

Reisen Airport Paderborn bietet Flugverbindungen nach Istanbul an

Paderborn/HSK. Viele Touristen und Geschäftsreisende aus dem HSK nutzen den Flughafen Paderborn. Nun kommt man von dort auch nach Istanbul:

Für Touristen oder Geschäftsreisende die aus dem HSK nach Istanbul reisen wollen, gibt es ein weiteres attraktives Reiseangebot vom Flughafen Paderborn-Lippstadt aus. Denn ab sofort ist es möglich, täglich mit der Fluggesellschaft Pegasus Airlines nach Istanbul zu reisen. Für die Passagiere ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Denn die Flüge mit Pegasus Airlines können so gebucht werden, dass sie anschließend in die türkische Metropole am Bosporus führen.

Der große Vorteil: „Die Fluggäste können bequem umsteigen, das Gepäck wird auf den zweiten Flug übertragen“, teilt der Flughafen mit. Die Ankunftszeiten in Antalya seien „so günstig“, dass sich bei einem überschaubaren Aufenthalt auf dem dortigen Airport Weiterflug-Optionen nach Istanbul ergeben. Dadurch würden sich für die Flugreisende ab Paderborn/Lippstadt ganz neue Möglichkeiten ergeben, beispielsweise für eine geschäftliche Reise oder eine Städtetour nach Istanbul. Interessenten können die Flüge in den Reisebüros und im Internet entsprechend buchen.

„Diese neuen Möglichkeiten sehen wir als wichtigen Zwischenschritt, um im Dialog mit Pegasus Airlines und anderen Fluggesellschaften zukünftig eine Direktverbindung vom Heimathafen nach Istanbul zu etablieren. Wenn immer mehr Menschen die aktuelle Umsteigeverbindung nach Istanbul nutzen, kann sich ein entsprechendes Angebot daraus entwickeln“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

