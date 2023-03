Airport Paderborn stockt Zahl der Türkei-Flüge merklich auf

Brilon/Paderborn. Die Türkei steht bei den Reisezielen ab Paderborn/Lippstadt ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Jetzt weiter der Airport sein Programm aus.

Die sehr guten Frühbucher-Zahlen machen es möglich: Die Fluggesellschaft Sun-Express, mit der der Flughafen Paderborn/Lippstadt seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, stockt ihre Flüge zur Destination Antalya deutlich auf. Die Gäste aus dem Hochsauerland wird das freuen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

17 Zusatzflüge

So wird es in der Zeit vom 28. März bis zum 26. Mai 2023 gleich 17 Zusatzflüge in die äußerst beliebte türkische Urlaubsregion geben. Damit trägt Sun-Express dazu bei, dass Antalya in der Beliebtheitsskala der Flugziele vom Heimathafen aus voraussichtlich auch in diesem Jahr auf dem ersten Platz landen wird.

Lesen Sie auch: 6000 Kilometer Radtour: Marsberger durchqueren Südamerika

Für Frühbucher

„Es ist außerordentlich erfreulich, dass Sun-Express bereits zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr die Anzahl der Flüge von unserem Flughafen spürbar erhöht. Interessenten für einen entspannten Urlaub unter südlicher Sonne sollten dieses Angebot nutzen, da die Frühbucher-Daten bereits ein sehr hohes Niveau erreicht haben“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ist auch bei vielen Urlaubsreisenden aus dem HSK beliebt. Vergangene Woche hatte der Flughafen mitgeteilt. dass er im Herbst 2023 mit der Peloponnes und im November mit Zypern zwei weitere Destinationen anbieten wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon