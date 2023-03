Akte Pfarrer Steilmann: Veruntreuung in Höhe 175.000 Euro

Olsberg/Paderborn. Im Fall des Rücktritts des Ex-Dechanten des Dekanats HSK-Ost Pfarrer Steilmann aus Bigge-Olsberg gibt es Details. Der Staatsanwalt wird ermitteln

Pfarrer Richard Steilmann räumt die Vorwürfe nach Angaben des Erzbistums Paderborn vollumfänglich ein und erklärt Absicht zur Wiedergutmachung. Im Raum steht die Unterschlagung einer sechsstelligen Summe. Das Erzbistum nennt einen finanziellen Verlust für betroffene Kirchengemeinde Bigge-Olsberg von rund 175.000 Euro.

Am 25. März war seitens des Erzbistums Paderborn und des Kirchenvorstandes St. Martin Bigge darüber informiert, dass Pfarrer Richard Steilmann auf seine Pfarrstelle verzichtet hat. Zur Begründung wurden Unregelmäßigkeiten in der Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde genannt, deren Klärung und Bewertung nach abgeschlossener interner Prüfung voraussichtlich staatlichen Stellen obliegen werden. Im Klartext: Es wird staatsanwaltschaftliche Ermittlungen geben.

Vorwurf an Pfarrer Steilmann: Mutmaßliche Veruntreuung zum Vorteil Dritter

„Grundlage der Vorwürfe sind durch das Team Revision des Erzbischöflichen Generalvikariates festgestellte Fehlbeträge, die bei der Prüfung der Vermögensverwaltung in der katholischen Kirchengemeinde St. Martin Bigge auffällig wurden“, heißt es in einer Mitteilung des Erzbistums. Dem ersten Prüfergebnis folgte demnach eine Anhörung Pfarrer Steilmanns, der zu dem Gespräch von zwei Vertrauenspersonen begleitet wurde. Der Pfarrer habe die im Prüfungsbericht getroffenen Feststellungen vollumfänglich eingeräumt und habe seine Absicht zur Wiedergutmachung erklärt. „Seine Einlassungen zum Sachverhalt wurden im Schlussbericht der Revision berücksichtigt, der am 22. März 2023 mit dem Kirchenvorstand erörtert wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Der Dom zu Paderborn: Die Akte Steilmann geht nun an die Staatsanwaltschaft. Foto: MATTHIAS GRABEN

Durch das eingeräumte Fehlverhalten des Pfarrers ist der Kirchengemeinde St. Martin durch mutmaßliche Veruntreuung zum Vorteil Dritter sei ein finanzieller Verlust entstanden. Der Prüfbericht weise diesen Verlust derzeit in Höhe von rund 175.000 Euro aus. Auffälligkeiten in der Vermögensverwaltung der benachbarten Kirchengemeinden konnten durch die Prüfer nicht festgestellt werden.

Richard Steilmann war auch als Vikar in Altenhundem und Pfarrverwalter im Raum Attendorn aktiv, ehe er in den HSK wechselte.

Pfarrer Steilmann soll Selbstanzeige erstattet haben

„Das Erzbistum Paderborn hat Pfarrer Steilmann unverzüglich zur Inanspruchnahme anwaltlicher Unterstützung geraten und ihm auch die Möglichkeit eingeräumt, eine Strafanzeige in eigener Sache zu erstatten“, schreibt das Erzbistum. Diese Anzeige sei nach Auskunft seines Anwalts am Donnerstag auf den Weg gebracht worden. Die sich an das Prüfungsergebnis und die sich aller Voraussicht nach folgenden staatlichen Ermittlungen anschließenden Fragen gelte es nun, zu klären und zu bewerten. Es stelle sich insbesondere die Frage der Wiedergutmachung.

Pfarrer Steilmann: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erwartet

„Die Seelsorge in den durch den Pfarrstellenverzicht und die darauf folgende Ungewissheit zurecht irritierten Gemeinden wird durch den vorübergehend leitenden Pfarrer Burkhard Sudbrock und das Pastoralteam vor Ort aufrechterhalten. Das Erzbistum bedauert außerordentlich, dass es in den Kirchengemeinden zu Irritationen und Enttäuschungen gekommen ist. Aus Gründen der Transparenz wurde der zum Zeitpunkt am 25. März 2023 gesicherte Verfahrensstand gleichzeitig mit der Information zum Pfarrstellenverzicht unverzüglich mitgeteilt. Diese Information erfolgte auf der Grundlage, dass der Pfarrer die Vorwürfe zuvor vollumfänglich eingeräumt hatte. Weitere Angaben waren zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich“, teilt das Erzbistum nun mit

Das Erzbistum Paderborn und der Kirchenvorstand St. Martin sehen sich zur rückhaltlosen Aufklärung des Sachverhaltes verpflichtet. Gleichwohl stehe das Erzbistum in der Fürsorgepflicht für Pfarrer Steilmann. Vor diesem Hintergrund und in Vorausschau der durch die Anzeige zu erwartenden staatsanwaltlichen Überprüfungen werde das Erzbistum derzeit keine weitere Angaben zum Sachverhalt machen.

Die Westfalenpost hat in den vergangenen Tagen versucht Richard Steilmann per Telefon und Email für eine Stellungnahme zu erreichen – bislang vergeblich.

