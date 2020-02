Aktion des Musikvereins Alme: Ein Stuhl für jeden Musiker

Was braucht ein Musiker? Richtig: Ein Instrument, Noten, Durchhaltevermögen... Und was noch? Einen guten Stuhl für die Probe! Und da will der Musikverein Alme sich unbedingt verbessern. Um eine neue Bestuhlung für den Proberaum anschaffen zu können, beteiligen sich die Musiker an einer Crowdfunding Aktion der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Ihr Motto: „Jedem Musiker einen Stuhl“.

Das Foto zeigt: Der Musikverein Alme braucht neue Stühle. Foto: Musikverein Alme

Die alten Stühle sind sehr unbequem

Unter anderem wirbt der Almer Verein, in dem insgesamt rund 50 Musiker aktiv mitspielen, auf seiner Facebook-Seite um Unterstützung. Dafür haben die Musiker extra ein witziges Video gedreht, auf dem sie „Die Reise nach Jerusalem“ spielen, um zu zeigen, wie dringend sie neue Stühle brauchen. „Unsere Stühle sind sehr alt und unbequem. Irgendwann tut der Rücken weh. Es wird wirklich Zeit für neue“, erklärt Schriftführerin Juliane Straberg, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sie findet: „Das Crowdfundig ist eine super Sache und es wäre toll, wenn wir auf diese Weise das Geld für neue Stühle zusammenbekommen.“

So funktioniert das Crowdfunding

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten bietet seit 2016 diese Art der Vereinsunterstützung an. Die zuständige Projektleiterin dort ist Edith Kunz. Sie erklärt, dass auf diese Weise bisher schon insgesamt 44 Projekte umgesetzt werden konnten. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Vereine stimmen ihr Vorhaben zunächst mit der Volksbank ab und haben ab dem Projektstart drei Monate Zeit, auf allen Kanälen für ihr Crowdfunding-Projekt zu werben und Spenden zu sammeln. Auch finanziell gibt es Unterstützung durch die Volksbank: Für jeden zahlenden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt die Bank nochmal 5 Euro oben drauf. Und das so lange, bis 66 Prozent der Projektsumme erreicht sind. Sollte die zuvor festgelegte Summe in 90 Tagen nicht zusammen kommen, gehen die Spenden-Gelder automatisch zurück an die Unterstützer. Aber Juliane Straberg beruhigt: „Bisher wurden alle Projekte erfolgreich abgeschlossen.“

Altkreis Brilon Finanzierung gemeinnütziger Projekte Mit der Crowdfunding-Aktion der Volksbanken Raiffeisenbanken soll gesellschaftliche Engagement in der Region gefördert werden. Die teilnehmenden Banken stellen ihren Mitgliedern und Kunden eine Plattform zur Finanzierung gemeinnütziger regionaler Projekte bereit. Beim Crowdfunding geht es darum, dass eine Vielzahl von Menschen durch finanzielle Unterstützung gemeinsam ein Projekt realisieren. Es gilt das „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Die Projektsumme wird nur dann ausgezahlt, wenn der benötigte Mindestbetrag innerhalb eines festgelegten Zeitraums erreicht wird. Andernfalls erhalten die Unterstützer ihr Geld zurück. Infos zu den einzelnen Projekten und dem Stand der Spenden gibt es jeweils auf den Volksbank-Seiten. Für die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ist das zum Beispiel: www. vb-bbs.viele-schaffen-mehr.de

Aktion läuft gut

Und auch die Almer Musiker sind gut im Rennen. Auf ihrer Facebook-Seite informieren sie regelmäßig über die Aktion. Und auch auf der Internetseite der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten kann man sehen, wie viel Geld bereits für die einzelnen Projekte zusammen gekommen ist - aktuell sind es schon 4.385 Euro. Damit ist die neue Bestuhlung zu fast 80 Prozent finanziert.

Weitere Projekte im Altkreis Brilon

Insgesamt drei Projekte laufen zurzeit aktuell bei der Volksbank Brilon-Büren-Salkotten: Neben dem Musikverein Alme sammelt auch der TuS Madfeld zurzeit Spenden. Das Geld soll für die Modernisierung des Sportheim verwendet werden; die Sanitäranlagen sollen komplett saniert und die Inneneinrichtung erneuert werden. Rund ein Drittel des benötigten Geldes, insgesamt 3.380 Euro, sind bereits zusammen gekommen. Auch die Fußballer werben mit einem Video für ihr Anliegen. Außerdem ist der TuS Petersborn-Gudenhagen mit einem Projekt am Start. Hintergrund ist, dass der Verein langfristig die Investition in einen Rasenplatz anstrebt. Zur Bewässerung soll eine Tiefbrunnenanlage errichtet werden. Bislang sind 767 Euro an Spenden vorhanden - das sind 15 Prozent der Gesamtsumme.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Musikverein Eintracht Olsberg hat ebenfalls eine Crowdfunding-Aktion gestartet - mit der Volksbank Sauerland. Der Verein möchte seinen 100. Geburtstag mit einem eigenen Musikstück des Komponisten Guido Rennert feiern (die WP berichtete). Bei der Volksbank Bigge-Lenne läuft zurzeit ein Projekt des MGV Medebach, der am 29. Mai 2021 sein 140-jähriges Bestehen feiert. Geplant ist ein großes Chorkonzert auf Gut Glindfeld, an dem neben Chören aus der Region auch der mit vielen internationalen Preisen ausgzeichnete Jugendchor „Perpetuum Mobile“ aus Litauen ist. Geplant ist die Übernahme der Buskosten und die Finanzierung der Mietkosten für die Veranstaltung auf Gut Glindfeld.