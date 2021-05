Aktion für Sauerländer Vereine: Mitmachen und gewinnen

Wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht auch das Vereinsleben nicht unter. Die Veltinsbrauerei unterstützt kreative Ideen, die in Zeiten von Corona das Überleben der Vereine sicherstellen.

Hochsauerlandkreis. Veltins unterstützt den Zusammenhalt in den Vereinen. Die Brauerei will besonders kreative Ideen in Zeiten von Corona belohnen. Und das geht so:

Corona war und ist eine große Herausforderung: Vereine, Chöre und Bruderschaften im Hochsauerlandkreis arbeiten seit 14 Monaten im Pandemie-Betrieb. Den Kopf in den Sand gesteckt haben die meisten von ihnen aber nicht. Unsere Zeitung will mit der Aktion „Wir sind Zusammenhalt“ in Kooperation mit der Brauerei Veltins Preisgelder für besonders kreative Ansätze im Hochsauerlandkreis.

Wie hält der Verein den Kontakt zu den Mitgliedern?

Worum geht es? Vereine leben eigentlich von Zusammenkünften von Menschen, die miteinander etwas bewegen, Spaß haben oder zusammen ihrem Hobby nachgehen wollen. Das alles erschwerte die Pandemie. Schützenfeste fielen aus, der Betrieb von Chören kam fast vollständig zum Erliegen, Musikgruppen mussten improvisieren und Sportvereine konnten mal mehr, mal weniger oder gar kein Training anbieten. Wichtig für alle aber die Frage: Wie halte ich den Kontakt zu meinen Mitgliedern? Wie kann ich mein Vereinsleben digital aufstellen? Und wie kann ich das Gefühl von Zusammenhalt durch die Corona-Krise bringen?

Die Tugenden des Vereinslebens

Fest steht doch, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird. Und dann sind genau die Tugenden gefragt, die das Vereinsleben im Hochsauerlandkreis doch so sehr auszeichnen und die auch die Brauerei Veltins bei all ihren lokalen Förder- und Sponsoringmaßnahmen so gerne unterstützt.

Die Brauerei gibt für alle drei Redaktionen im Hochsauerlandkreis (Arnsberg, Brilon und Meschede) je ein Preis-Paket, so dass aus jedem Redaktionsgebiet drei Vereine und Ideen ausgezeichnet werden können. Die Preise bestehen dann jeweils aus einem Geldpreis zwischen 200 und 500 Euro, einem großen Fest-Sonnenschirm und ein ausreichendes Getränke-Paket.

Vereine können uns ab sofort eine Aktion zur Mitgliederbindung aus den vergangenen Monaten vorstellen, die ihnen besonders wichtig war und mit der sie das Gefühl von Zusammenhalt stärken konnten. Einfach eine Mail an die Adresse brilon@westfalenpost.de; Kennwort: „Wir sind Zusammenhalt“.

