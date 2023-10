Aktion Rumpelkammer: Tonnenweise Altkleider im Hochsauerland

Hochsauerland/Olsberg. Mit der Aktion Rumpelkammer können die Bürger von Hesborn und Marsberg Familien in Not helfen. So funktioniert die Sammlung.

Von Hesborn bis nach Marsberg: Am Samstag, 21. Oktober, machen sich frühmorgens wieder Ehrenamtliche auf, um die Aktion Rumpelkammer zu stemmen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Bis 8 Uhr morgens sollten alle Säcke mit Altkleidern, Schuhen, aber auch zum Beispiel Bett- und Haushaltswäsche, an der Straße stehen. Warum dies besser nicht zu früh geschehen sollte und warum sich der ganze Einsatz definitiv lohnt, schildert Frank Knoche.

Ein Gewinn für alle Beteiligten

„Die Aktion Rumpelkammer ist ein Gewinn - für alle Beteiligten“, sagt Knoche. Der Olsberger ist Koordinator der Aktion Rumpelkammer (oder Straßensammlung) im Kolping-Bezirksverband Hochsauerland/Waldeck. Den Sauerländer Bürgern werden dafür nur drei Dinge abverlangt: Gut Erhaltenes auszusortieren, dann zu verwahren und schließlich am Aktionstag in weißen Säcken bis um 8 Uhr am Samstagmorgen an die Straße zu stellen.

Lesen Sie auch:Gymnasium Winterberg: SPD-Chef warnt vor Schnellschuss

Oder lieber schon Tage zuvor? „Nein! Bitte nicht!“, sagt Knoche. Es sei immer wieder mal passiert, dass Kleidung bis zum Samstagmorgen gestohlen wurde. „Es gibt wirklich Personen, die herumfahren und die Sammelsäcke klauen. In einem Jahr sind die Diebe mal von uns erwischt worden, da war ein ganzer Transporter voll mit Altkleidersäcken. Das Gerichtsverfahren ist aber später eingestellt worden.“ Knoche weiß auch, was mit dem noch gut erhaltenden Teil der Kleidung am Ende der Kette passiert. „Die modische Altkleidung kommt unter anderem in Afrika in großen, gepressten Ballen an. Im Hafen wird der Ballen oder eine Teilmenge an Händler verkauft. Diese verkaufen wiederum an Unterhändler. Hierdurch sichert der Verkauf eines Ballens Wäsche den Unterhalt von vielen Familien.“

Lesen Sie auch:Oktoberfest in Olsberg: Die 40 besten Bilder der Partygäste

Anpacken für die Ärmsten in der Welt

Doch davor stehen die Familien in Deutschland, die sich in der Frühe aufmachen, oft mit Kind und Kegel, um die Altkleider, Schuhe und vieles mehr einzusammeln. „Einmal nicht am Handy abhängen und social-media-Trends verfolgen, sondern Anpacken für die Ärmsten in der Welt. Das zieht auch bei den Jüngeren noch, wenn man sieht, wie sie voller Elan die Säcke auf und in die Wagen werfen. Es ist einfach eine geniale Aktion, wenn die einen den Trecker fahren, andere einsammeln und die nächsten oben auf dem Anhänger die Säcke annehmen. Jeder, der möchte, kann mitmachen!“ Und das gilt auch für die Spendenden: Wer hat nicht etwas im Schrank, das längst aussortiert werden sollte oder nicht mehr passt?“ Von der Kleiderspende profitieren auch Kolpingsfamilien vor Ort. Sie erhalten vom Erlös einen Anteil für eigenen Projekte. Allerdings ging in den vergangenen Jahren ihr Ertrag kontinuierlich zurück – durch schlechtere Altkleidervergütungen sowie nachlassende Spendenbereitschaft wie durch die Sammelbehälter, die inzwischen überall aufgestellt sind.

Lesen Sie auch:Winterberg: Mobbingopfer schlägt in der Volksbank zurück

Nur noch 13 Tonnen bei Kolping

Auch vom Kolpingwerk gibt es sie, aber hier profitieren die regionalen Akteure deutlich weniger. „Wir sind mal vor gut 50 Jahren gestartet mit weit mehr 55 Tonnen. Im Oktober 2010 haben wir im gesamten Bezirk noch 38 Tonnen Altkleider sammeln können, im Oktober 2019 und im April 2023 waren es nur noch um die 13 Tonnen. Schön ist jedoch, dass in allen noch vorhandenen Kolpingsfamilien nach wie vor kleine Gemeinschaften aktiv sind, die alle Hebel in Bewegung setzen, um die Aktionen durchführen zu können“, schildert Frank Knoche. Die Logistik der Aktion Rumpelkammer übernimmt die Kolping Recycling GmbH in Fulda. Sie ist zu 100 Prozent Tochtergesellschaft des Kolpingwerks und vermarktet die Altkleidung an zertifizierte Sortierbetriebe in Deutschland sowie im benachbarten Ausland. Es werden noch tragbare Kleidungsstücke, aber auch Federbetten, Schuhe, Taschen usw. in über 250 Sorten sortiert. „Etwa 58 Prozent der Textilien und Schuhe erhalten ein neues Leben als Secondhandkleidung und werden nach dem Sortierprozess zu Ballen verpackt und vor allem in Afrika verkauft. Afrikaner kaufen sehr gerne europäische Kleidung, die Jungen besonders auch Markenkleidung. So wird ihnen die Möglichkeit gegeben, für wenig Geld qualitativ hochwertige Kleidung zu bekommen. Das hat nichts mit Almosen zu tun, sondern stärkt das Selbstwertgefühl dieser Menschen“, betont Frank Knoche.

Erlös geht an soziale Projekt

Und: Der Erlös geht in soziale Projekte in Deutschland und natürlich in bedürftige Länder, wie Lateinamerika. Der Bezirksverband Hochsauerland/Waldeck als Mitglied im Diözesanverband Paderborn hat in den vergangenen Jahren immer Projekte in den ärmeren Ländern unterstützt. Dies können Kleinkredite zur Förderung einer Selbstständigkeit, für Samen/Setzlinge in der Landwirtschaft oder ähnliches sein. Bekanntestes Projekt ist der Tatico-Kaffee, der auch im Sauerland vielerorts angeboten wurde und wird. „Tu‘ Gutes und trink‘ dir ‘nen Tatico-Kaffee!“ sagt Frank Knoche und lächelt dabei.

Wer nun motiviert ist, in Zukunft mitzumachen: Nächste Sammeltermine sind zum einen der 21. Oktober und im nächsten Jahr der 20. April und der 5. Oktober. Irgendwo im Keller wird sicher noch ne Ecke frei sein: zum Sammeln für die nächste Sammlung!

Mehr Infos zur Aktion Rumpelkammer und der Verwendung der Gelder: www.kolping.net

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon