Alarmanlage schreckt in Olsberg Anwohner aus dem Schlaf

Olsberg. In Olsberg schrillt an der Sachsenecke nachts um 3.25 Uhr die Alarmanlage. Ein Einbrecher hatte sie ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugenhinweise.

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Olsberg einzubrechen. Laut Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis wurden gegen 3:35 Uhr Anwohner auf die ausgelöste Alarmanlage in der Straße Sachsenecke aufmerksam.

Der Eigentümer stellte eine Beschädigung der Eingangstür fest und benachrichtigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatumfeld etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brilon unter der 02961 - 90200

