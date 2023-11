Allerheiligenkirmes in Soest: Alle Infos im großen Überblick

Hochsauerlandkreis/Soest. Auf der Allerheiligenkirmes 2023 in Soest bieten mehr als 300 Schausteller ein tolles Kirmesprogramm. Fahrgeschäfte und alle Infos zum Programm.

Ein echtes Mega-Event: Über 300 Schausteller auf 50.000 Quadratmeter Fläche, Hightech-Fahrgeschäfte inmitten der historischen Kulisse der Soester Altstadt: In Soest findet wieder die Allerheiligenkirmes statt. Und aus dem Hochsauerland ist die Fahrtstrecke für einen Ausflug zur Soester Kirmes nicht allzu groß.

Die Geduld der Allerheiligenkirmes-Fans wird in diesem Jahr auf eine besonders harte Probe gestellt. Da der Allerheiligen-Feiertag in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, und die Kirmes an diesem stillen Feiertag nicht starten kann, heißt es noch eine ganze Woche länger warten. Sieben Neuheiten im Kirmes-Plan und die Nachricht über die Rückkehr eines liebgewonnenen alten Bekannten werden dafür aber sicher mehr als „entschädigen“.

Allerheiligenkirmes in Soest findet vom 8. bis zum 12. November statt

Da die Regel lautet, dass die Soester Allerheiligenkirmes immer am ersten Mittwoch nach Allerheiligen – niemals aber vor oder auf diesem Feiertag - beginnt, feiert Soest die größte Altstadtkirmes Europas diesmal zum spätmöglichsten Termin vom 8. bis zum 12. November. Der neue Kirmes-Plan wird mit sieben Fahr- und Belustigungs-Geschäften, die bisher noch nie Halt in Soest gemacht haben, für die lange Wartezeit sicher mehr als entschädigen. In einem ganz besonderen Fall dürfte der späte Start der Allerheiligenkirmes bei vielen „Kirmes-Verrückten“ sogar für wahre Jubel-Stürme sorgen. Denn durch diesen Umstand kann Marktmeister Klaus Matteikat mit einer freudigen Nachricht aufwarten: „Da die Allerheiligenkirmes in diesem Jahr so spät beginnt, der Bremer Freimarkt aber wie üblich endet, kann der Happy Sailor nach zweijähriger Abstinenz diesmal wahrscheinlich wieder rechtzeitig in Soest „vor Anker gehen““. Soest und das familienfreundliche Fahrgeschäft mit den lustigen bunten Segelbooten verbindet seit Jahrzehnten eine ganz besondere „Seemannsliebe“. In den vergangenen beiden Kirmes-Jahren musste der Betreiber seine Bewerbung jedoch schweren Herzens zurückziehen. Personalmangel und der knappe Zeitrahmen zwischen dem Abbau auf dem Bremer Freimarkt und dem Aufbau in Soest hätten einen fristgerechten Start am Kirmes-Mittwoch nicht möglich gemacht.

Allerheiligenkirmes in Soest: Das sind die neuen Fahrgeschäfte

Besondere Aufmerksamkeit bei den Kirmes-Fans werden außerdem sicher die sieben Fahr- und Belustigungs-Geschäfte finden, die im Plan mit dem Hinweis „NEU“ markiert sind. Da wäre z. B. allen voran die Saison-Neuheit „Excalibur“, die mit ihren 45 Metern bereits von Weitem sichtbar die Kirmes-Gäste am Brüdertor begrüßt. Bei dieser XXL-Schaukel, die nach dem sagenumwobenen Schwert von König Artus benannt ist, handelt es sich um die derzeit modernste ihrer Art.

Bei der zweiten Saison-Neuheit, die ihren Platz in der Wiesenstraße in der Nähe des Großen Teiches findet, werden die Herzen tausender Achterbahn-Freunde höherschlagen. Die runden Gondeln der „Spinning Mouse“ sind nämlich nicht nur kleine Kurven-Räuber, sondern drehen sich während der rasanten Berg- und Tal-Fahrt auch noch.

Auf dem Bahnhofs-Vorplatz wird mit dem „Bayern Tower“ für fünf Tage der „größte Maibaum der Welt“ aufgestellt. Mit stolzen 90 Metern verspricht dieser Riesen-Kettenflieger im blau-weißen Maibaum-Look als höchster Themen-Tower der Welt bayerische Endorphin-Ausschüttung de luxe. Dabei ist das Fahrgeschäft übrigens barrierefrei, sodass auch mobilitätseingeschränkte Karussellfreunde problemlos zusteigen können.

Allerheiligenkirmes Soest: Action pur. Foto: Livia Krimpelbein / WP

Fast schon winzig wirkt dagegen das gerade mal sechs Meter hohe Kinder-Riesenrad „Toy Wheel“ in der Dominikanerstraße. Mit Kinder-Augen betrachtet ist das aber schon ganz schön riesig. Und das Strahlen im Gesicht des Nachwuchses, wenn die Kleinen zu ihrem ersten ganz eigenen Kirmes-Abenteuer „abheben“ ist nicht selten auch für Mama und Papa „das Allergrößte“. Das Toy Wheel steht an dieser Stelle übrigens stellvertretend für insgesamt 15 Attraktionen speziell für die Kleinsten.

Neben der imposanten Kulisse des weltweit einzigartigen Grünsandstein-Ensembles macht vor allem auch die gelungene Mischung zwischen familien- und kinderfreundlichen Attraktionen sowie den neuesten Thrill-Rides der Saison jedes Jahr aufs Neue den ganz besonderen Reiz von Europas größter Altstadtkirmes aus.

Ordentlich „Schwung in die Kiste“ kommt am Brüdertor mit „Rock Roll“. Hier müssen aber nicht die Herren die Damen schultern und es braucht auch keine Tanzstunden vorab. Den Überschlag erledigt das Fahrgeschäft mit seinem 23 Meter langen Arm und den Doppel-Gondeln nämlich von ganz allein.

Fünf Tage lang „Happy Hour“ gibt es im gleichnamigen Fun-House in der Marktstraße, das ebenfalls zum ersten Mal Station in Soest macht. In der „Gaststätte der besonderen Art“ gilt es unter anderem den Weg durch den Glas-Irrgarten zu finden, sich durch dichten Nebel zu kämpfen und einen Gummiseil-Parcours erfolgreich zu meistern. Für die „Strapazen“ entschädigt aber nicht nur der Blick vom „hauseigenen Balkon“ in der ersten Etage, sondern auch so mancher gute Lacher.

Im „Dance Jumper“, der siebten Neuheit auf der 685. Soester Allerheiligenkirmes, bekommt Hüpfen last but not least eine neue Dimension. Hier drehen sich nämlich auch noch die einzelnen Gondeln während sie schwungvoll auf und ab bouncen. „Hüpfen bis die Kirmes wackelt“ kann man in diesem Jahr erstmals auf dem Marktplatz.

Allerheiligenkirmes in Soest: Kult-Fahrgeschäft „Flipper“ ist zurück

Neben Neuheiten und Superlativen warten aber auch wieder „gute alte Bekannte“ auf der 50.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche auf die treue Allerheiligenkirmes-Fangemeinde. Da dürften an der ein oder anderen Stelle bei Kirmes-Besucher jenseits der 40 ein paar schöne alte Erinnerungen wieder wach werden: So kehrt nach etlichen Jahren das Kult-Fahrgeschäft „Flipper“ nach Soest zurück.

Ebenfalls auf der Retro-Welle surft das „Laser PIX“, das 2019 schon einmal zu Gast auf der Soester Allerheiligenkirmes war und direkt zu einem der absoluten Publikums-Lieblingeavancierte. Das Geheimnis des Erfolgs liegt hier zwischen Interaktivität und sympathischpixeligem 80er Jahre-Charme á la Pac-Man und Super Mario World. Ausgestattet mit einem Laser-Booster können sich die Fahrgäste höchstpersönlich auf die Jagd nach dem Kirmes-Highscore begeben und selbst zum Videospiel-Held werden. Da ist einmal am Tag durch die Dominikanerstraße flanieren, um zu schauen, ob der Highscore geknackt wurde, quasi Kirmes-Pflicht…

Allerheiligenkirmes in Soest: Fahrt mit dem Riesenrad

Um eine moderne Version des guten alten Fliegenden Teppichs – ebenfalls ein absoluter Klassiker unter den Fahrgeschäften – handelt es sich bei „1001 Nacht“. Mit einer Flughöhe von 27 Metern gilt dieser als der größte und höchste seiner Art in Europa. Auch diese Attraktion ist übrigens barrierefrei und bereits für Menschen ab einer Körpergröße von 1,15 Metern geeignet.

Für schöne Erinnerungen sorgt jedes Jahr aufs Neue eine Fahrt mit der ganzen Familie im Riesenrad. Daher darf dieses natürlich auch auf der 685. Soester Allerheiligenkirmes nicht fehlen. Auf dem Petrikirchhof in unmittelbarer Nähe zu den Türmen der ehrwürdigen Soester Grünsandstein-Kirchen sorgt das 50 Meter hohe „Jupiter“-Riesenrad diesmal für Ausblicke, die sonst nur „die Vögel, die Sterne und die Schornsteinfeger“ zu sehen bekommen.

Für einen Hauch von Kirmes-Nostalgie sorgt immer auch die Fahrt in einer Geisterbahn. Auch hier dürften bei so manchem Besucher und mancher Besucherin alte Erinnerungen wieder wach werden. Auch, wenn in der „Geistervilla“ inzwischen natürlich Hightech-Monster und modernste Effekte „eingezogen“ sind.

Allerheiligenkirmes in Soest: Lauf- und Belustigungs-Geschäfte

Zu den Klassikern unter den Attraktionen zählen weiterhin auch die Lauf- und Belustigungs-Geschäfte. Neben der Neuheit „Happy Hour“ kann die Allerheiligenkirmes hier mit dem „Münchner Lach+ Freu-Haus“ und der „Time Factory“ punkten.

Unter der diesjährigen Besetzung des Kirmes-Planes sind außerdem einige Fahrgeschäfte, die sich in den vergangenen Jahren in die Herzen der Kirmes-Fans gespielt haben: So kehrt mit „Airborne“ der höchste mobile Propeller der Welt mit einer Flug-Höhe von 65 Metern und einer maximalen Geschwindigkeit von 120 km/h nach Soest zurück und macht „den Traum vom Fliegen“ auf dem Parkplatz am Großen Teich wahr. Viel Ge“fallen“ gefunden haben die Kirmes-Fans bei seiner Premiere im Jahr 2021 auch am 80 Meter hohen Freifall-Turm „Fortress Tower, der diesmal erneut auf dem Hansaplatz stehen wird. Das Besondere ist hierbei die Mischung aus freiem Fall und dem 360 Grad Rundum-Blick über das Kirmes-Gelände, der sich aus der Drehbarkeit der Plattform ergibt. Ebenfalls ein erneutes Gastspiel auf Europas größter Altstadtkirmes legt das Fahrgeschäft „Robotix“ auf dem nördlichen Petrikirchhof ein. Der Fahrablauf sowie die Looping-Fahrt in Schräglage sind einzigartig in Deutschland.

Auch der „Allerheiligenkirmes-Rückkehrer“ „Jetlag“ auf dem Schweinemarkt ist nichts für Menschen mit schwachem Magen oder schwachen Nerven. Während der Fahrt in diesem Highspeed-Fahrgeschäft, das zu den schnellsten seiner Art zählt, hängen die Beine frei.

Allerheiligenkirmes in Soest: 7D-Kino in der Wiesenstraße

Erlebnisse in „ganz neuen Dimensionen“ bietet erneut das Große 7D-Kino in der Wiesenstraße in der Nähe der Wiesenkirche. Vom Kinosessel aus kann man hier große Abenteuer bestehen und Wind, Nebel, Regen, Schnee, Blitz und Donner am eigenen Leibe spüren.

Auf dem Marktplatz geht es darüber hinaus in diesem Jahr mit dem „Musik Express“, dem „Babyflug“ und der Riesenschaukel „The Real Nessy“ familienfreundlich und bunt zu, während der historische Jahrmarkt auf dem Platz hinter der Ressource einmal mehr eine kleine Ruhe-Insel inmitten des Kirmes-Trubels bildet und die Besucher auf einen mittelalterlichen Jahrmarkt zurückversetzt.

Außerdem mit von der Partie - und von vielen Soestern und Gästen sicher schon sehnsüchtig erwartet – sind außerdem „Break Dance No.1“, die nostalgische Käfigschaukel „Looping the Loop“, unser aller „Lieblings-Krake“ „Big Monster“ und der „völlig verrückte Scheibenwischer“ „Big Wave“. Zu guter Letzt nicht fehlen dürfen natürlich außerdem der „Super Hupferl“, der „Wellenflieger“, das „Antike Pferdekarussell“ sowie die Autoscooter „Number 1“ und „Highway No. 1“.

Insgesamt geben sich in diesem Jahr wieder rund 360 Schausteller, Händler, Aussteller und Gastronomen in Soest ein Stelldichein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon