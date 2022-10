Selbst Kaiser Karl hat es sich nicht nehmen lassen, zum historischen Umzug vom Eresberg in die Unterstadt zu kommen.

Historischer Umzug Allerheiligenmarkt in Marsberg: Das erwartet die Besucher

Marsberg. Vier Tage Allerheiligenmarkt in Marsberg. Zum Historischen Umzug am Sonntag werden wieder viele Teilnehmer und tausende Schaulustige erwartet.

Bunter Kirmestrubel in Marsbergs Innenstadt mit Historischem Umzug am verkaufsoffenen Allerheiligenmarkt-Sonntag: Ab Donnerstag, 13. bis Sonntag, 16. Oktober, ist es nach langer Corona-Durststrecke endlich wieder soweit. Kirmesspaß für die ganze Familie wartet auf dem Allerheiligen-Markt auf die vielen Besucher.

Die Karussells werden sich drehen sich und es duftet nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Spielgeschäfte und Verkaufsstände verwandeln die Hauptstraße in eine bunte Kirmesmeile. Der Autoscooter darf natürlich nicht fehlen. Zwischendurch Pfeilewerfen und Enten-Angeln.

Am Donnerstag, 13. Oktober, startet um 15.30 Uhr der bunte Kirmestrubel. An allen anderen Tagen beginnt er bereits um 12 Uhr. Während die Kleinen auf den Karussells ihre Runden drehen, haben die Eltern Zeit für einen Bummel vorbei an den Verkaufsständen und durch die Geschäfte der Innenstadt.

Zum doppelten Fahrvergnügen laden die Fahrgeschäfte traditionell am Familientag, Freitag, 14. Oktober, ein, mit der Aktion „1x zahlen, 2x fahren“. Aber Höhepunkt wird zweifellos der Historische Umzug am Sonntagnachmittag, 16. Oktober, sein.

Wandrieder Gästeführerzunft

Zum Wochenende werden sich endlich wieder die Karussells zum Allerheiligenmarkt in Marsberg drehen. Foto: Patricia Bigge

Die Besucher können sich nicht nur auf „Wanfrieder Gästeführerzunft“, die starken „Highlander“ oder den „Knappenverein Glück Auf Giershagen“ sowie das „Besucherbergwerk Kilianstollen“ und auf die „Gewandschneiderei aus Brilon“ freuen, es kommt auch wieder „das Rott der Schlachtschwertierer“ oder die „Garde-Grenadiere aus Altenbeken“.

„Historische Gruppen, regionale Symbolfiguren und Traditionsvereine aus Handwerk und Folklore – das ist der Historische Umzug in Marsberg, einzigartig im Diemeltal und der Umgebung sowie Höhepunkt des Allerheiligen-Marktes“, so das Team des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V.

Mit schwenkenden Fahnen sowie Pauken und Trompeten wird der Umzug sich am Sonntag gegen 15 Uhr in Bewegung setzen. Startpunkt ist die Jahnstraße. Entlang der Bürgerwiese stellt sich der Zug auf. Von dort aus verläuft er über die Diemelbrücke durch die Weist. Auf Höhe der Polizeiwache biegt der Festzug in die Hauptstraße ein und führt über die gesamte Kirmesmeile bis zum Zielpunkt Kirchplatz. Dort werden sich die Gruppen sammeln und gemeinsam mit den Gästen aus Nah und Fern den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen.

Schilderträger Für den Historischen Umzug am Sonntag, 16. Oktober, von 14 Uhr bis 16 Uhr werden noch Schilderträger/innen gesucht. Die Erlaubnis der Eltern ist Voraussetzung. Sie begleiten die historischen Gruppen vom Start an der Bürgerwiese über die Diemelbrücke, durch die Weist, die Hauptstraße, Kötterhagen und Bäckerstraße zum Kirchplatz. Treffpunkt ist ab 14 Uhr an der Bürgerwiese. Nach dem Umzug bekommen die Schilderträger/innen Freifahrtscheine und Wertmarken für den Allerheiligen-Markt. Na, Lust? Dann meldet euch bis Freitag, 14. Oktober, 14 Uhr im Büro des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V. (Bäckerstraße 8, Telefon: 02992 3388).

Der Veranstalter Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V. bittet alle Besucher um einen begrüßenden und gebührenden Applaus für die einzelnen Gruppen. Unterstützt wird der Historische Umzug wie in den vergangenen Jahren vom Gewerbeverein Marsberg. „Für die großzügige Spende danken wir sehr herzlich, hilft sie doch, dass der Historische Umzug so farbenfroh und prächtig stattfinden kann“, so Michaela Schröder, Geschäftsführerin Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V.

Die Marsberger Einzelhändler laden die Besucher insbesondere am verkaufsoffenen Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr zu einem ausgiebigen Herbstbummel in der Innenstadt ein.

