Als in Brilon noch Zeitung nur mit Papier gemacht wurde

Brilon. Alle wichtigen Notizen auf einem Schreibblock und dann die Zettel auf dem Autodach vergessen. All das und noch mehr passiert im Redaktionsalltag:

Die WESTFALENPOST wird 75 Jahre alt. Und was hat sich in dieser Zeit nicht alles verändert! Es gibt viel mehr Seiten und dadurch noch mehr Informationen über das Geschehen vor der Haustür und in der Welt. Die Nachrichten werden nicht mehr nur auf Papier gedruckt, sie stehen als E-Paper im Internet oder landen in Sekundenschnelle auf dem Smartphone. Die Bilder sind längst nicht mehr schwarz-weiß und auch die Arbeitsabläufe für uns Redakteure haben sich grundlegend geändert. Genau darüber sinnieren wir in unserer Rubrik „75 Jahre WP“.

Alles papierlos

Heutzutage geht alles papierlos. Ging ich früher zu einem offiziellen Termin, gab es eine dicke Presse-Mappe mit Informationen, einem meist aus Sicht des Veranstalters schön-gefärbten, fertigen Presse-Text, der in der Regel so nie veröffentlicht wurde, und einem Stapel Fotos. Heute befinden sich die Daten auf einer CD, einem USB-Stick, sie kommen per Mail oder können aus einer virtuellen Wolke heruntergeladen werden. Nachteil: Es gibt nur noch selten Kugelschreiber als Werbegeschenk.

Heute kann man sich eine Presse-Info - unsereins spricht vom „Waschzettel“ - jederzeit wieder herunterladen oder die Mail erneut auf den Bildschirm rufen. Früher gab es die Presse-Texte nur in gedruckter Form und hatte man sie einmal verzuppelt, dann waren sie unwiederbringlich futsch. Zu einem wichtigen Presse-Termin war vor rund 30 Jahren der damalige Bundes-Umweltminister Klaus Töpfer nach Marsberg gekommen. Es ging um die dioxinhaltige Kupferschlacke „Kieselrot“.

An den Ufern der Glinde

Schreiben und zum Druck senden konnte ich den Text damals nur von Brilon aus, wohin es mich dann auch im Anschluss an die Pressekonferenz in Windeseile trieb. Beim Verstauen der Kameratasche hatte ich meinen Notizblock und die Presse-Info des Ministeriums aufs Autodach gelegt – und war losgefahren. Beim Schreiben in Brilon musste ich das Gehirn mit all seinen Windungen ausquetschen, um mich an alle Details zu erinnern. Denn die Pressemappe und meine Notizen fand ich einen Tag später aufgeweicht am Ufer der „Glinde“.

Meldungen über Unfälle, Einbrüche oder Überfälle bekommt die Redaktion heutzutage von der Pressestelle der Polizei. Die wiederum sammelt die Morgenmeldungen aus den jeweiligen Polizeiwachen, entscheidet, welche Nachrichten presse-relevant sind und verschickt sie per Mail. Früher ging ein Redakteur jeden Morgen zur Polizeiwache. Dort gab es einen Diensthabenden und dort wurden die Pauschpapier-Durchschläge der Original Polizeimeldungen ausgehändigt – die Namen der Beteiligten wurden mit einem schwarzen Edding-Stift unlesbar gemacht. Der Kontakt zu den Beamten vor Ort war direkter und vertrauensvoll; viele Hintergründe konnten im Gespräch bei einem Kaffee geklärt werden. Und so kannte der Redakteur viele Zusammenhänge und konnte manche Fälle noch anders einordnen.

Zeilen zählen

Noch ein letzter Gedanke zu Papier und Technik. Das gute, alte Manuskript-Papier hat längst ausgedient. Schon mit den einfachsten Schreib-Programmen lassen sich heutzutage Zahl der Anschläge, der Wörter oder der Zeichen berechnen. Die ersten Computerbildschirme in der Redaktion waren damals übersät mit Kugelschreiber-Punkten. Denn die Textlänge musste von Hand Zeile für Zeile auf dem Bildschirm gezählt werden…

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon