Als Ware auf Rastplatz verkauft: „Athos“ sucht ein Zuhause

“Athos“ (links im Bild) lebt zurzeit in einer Pflegefamilie. Er stammt aus einem Parkplatz-Deal und war anfangs weder geimpft noch gechipt. Jetzt sucht der junge Hund ein neues Zuhause.

Marsberg. Er stammt vermutlich aus Osteuropa und wurde von einem Hundehändler verkauft. Nun sucht der Tierschutzverein Marsberg ein Zuhause für „Athos“.

Der Tierschutzverein Marsberg sucht ein neues Zuhause für den Mischlingsrüden „Athos“. Ein Tierarzt hat sein Alter auf etwas sechs Monate geschätzt; viel mehr weiß man nicht über den Hund. Es wird vermutet, dass „Athos“ von einem Hundehändler aus dem Kofferraum heraus verkauft wurde. Alle Beteiligten trafen sich auf einem Rastplatz, wo das Geschäft abgeschlossen wurde. „Athos“ hatte weder einen Chip noch irgendwelche Impfungen.

Mit Betreuung überfordert

Mit dem Kauf kam er in liebevolle Hände, doch die Besitzerin war schnell mit der Betreuung überfordert. Nun ist der Kleine nicht anstrengender als andere Hunde in seinem Alter, so der Tierschutzverein, doch bestimmte Voraussetzungen müssen vorhanden sein. Hilfreich wäre ein zweiter Hund, mit dem „Athos“ spielen kann. Er ist stubenrein, tierärztlich durchgecheckt, gechipt und jetzt auch geimpft. Kurz: Er ist ein liebevoller, anhänglicher Rüde, der neue Besitzer sucht, die sich der Herausforderung stellen können, einen jungen Hund aufzuziehen.

Warnung vor dubiosen Verkäufern

Der Tierschutzverein: „Wir können nur warnen, über Internetkontakte einen Hund zu kaufen und, sich mit dubiosen Personen irgendwo zu treffen. Dort werden Hunde, oft aus Osteuropa, zu günstigen Preisen verkauft, ohne oder auch mit gefälschtem Impfpass.“

Für „Athos“ wird das Leben geregelt, für viele andere nicht. Die Dunkelziffer illegal verkaufter Tiere ist hoch. Oft spart man auch keinen Euro bei einem solchen Kauf, weil Tierarztkosten heftig zu Buche schlagen können. Auch werden die Welpen viel zu früh ihrer Mutter weggenommen. Interessenten melden sich unter (02994) 908372 oder per Mail an info@tierschutz-marsberg.de

