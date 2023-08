KiTa & Co

KiTa & Co Alte Schule in Madfeld wird zum modernen Kindergarten

Die ehemalige Grundschule in Madfeld wurde zu einem Teilstandort des städtischen Kindergartens umgestaltet. Der Umbau kostete rund 532.000 Euro

Brilon. Die Stadt Brilon kann nach Übergabe des Kindergartens in Gudenhagen nun auch die Erweiterung des Kindergartens in Madfeld offiziell in Betrieb nehmen. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch übergab den Kindergarten im Beisein vieler Kinder seiner Bestimmung.

Auf Grund der gleichbleibend hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen im städtischen Kindergarten Madfeld wurde die bisher ungenutzte alte Grundschule für 1,5 Gruppen umgebaut. In dem neuen Teilstandort können nun bis zu 30 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden.

Klettergerüst und Freiflächen

Die vorhandenen Klassenräume im Erdgeschoss der „Alten Schule“ wurden zu zwei etwa 35 Quadratmeter großen Gruppenräumen mit jeweils einem etwa 16 Quadratmeter großem Nebenraum umgestaltet. Daneben entstanden ein 42 Quadratmeter großem Mehrzweckraum mit angeschlossenem Lagerraum, eine Küche, HWR-Nebenräume und ein Personalraum für Pausen, Dienstbesprechungen und Elterngespräche. Neue Toiletten mit einem Dusch- und Wickelbereich, sowie einer barrierefreien Toilette ergänzen den neuen Standort. Im Außenbereich laden ein großer Sandkasten, ein Klettergerüst und Freiflächen zum Spielen und Toben ein.

375 Quadratmeter Nutzfläche

Der Umbau konnte im Juni 2022 mit den Abbruch- und Rohbauarbeiten beginnen. Den Abschluss bildeten die Außenanlagen. Sie wurden nach rund 13 Monaten Bauzeit im Juli fertig gestellt. Für die Maßnahme mussten 29 Ausschreibungen von Handwerksleistungen durchgeführt werden. Letztendlich waren 15 Firmen und mehrere Fachplaner am Umbau beteiligt. Insgesamt stehen nun rund 375 Quadratmeter Nutzfläche sowie ein 680 Quadratmeter großer Außenbereich zur Verfügung.

Der Umbau der „Alten Schule“ zu dem Teilstandort des Kindergartens Madfeld wurde durch die Förderung „Zuwendung des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen - Förderung von Investitionen zur Schaffung neuer Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege“ gefördert. Die Höhe der städtischen Investition betrug rund 532.000,00 Euro, 134.922,28 Euro kamen als Zuwendung von Bund und Land.

Nach der Umgestaltung ist der Kindergarten für die Zukunft gut gerüstet und die pädagogische Arbeit wird wesentlich erleichtert. Die Stadt Brilon setzt damit ihr umfassendes Investitionsprogramm in Schulen und Kindergärten und damit in die Ausbildung der Kinder fort. Mit einer zukunftsfähigen Kindergartenlandschaft wird den Kindern zum Beginn ihrer „Bildungskarriere“ eine gute Basis gegeben, so Bürgermeister Dr. Bartsch.

