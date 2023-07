Altenbürener Sangesfreunde: „Neue sind immer willkommen“

Altenbüren. Der Chor aus Altenbüren will das gemeinsame Singen weiterhin pflegen und freut sich über neue Mitglieder. Was der Verein sonst anbietet:

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Die Altenbürener Sängerfreunde.

Spaß am Singen im Vordergrund

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Anneliese Ortmann: Derzeit keine – wir sind offen für jedes Alter.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

1979 in Altenbüren zur Pflege des gemeinsamen Singens.

Was macht Ihren Verein aus/wie würden Sie Ihren Verein (kurz) beschreiben?

Die aktiven Vereinsmitglieder haben Spaß am Singen und die Geselligkeit wird Groß geschrieben.

Wie oft trifft sich der Verein?

Wir treffen uns einmal wöchentlich.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Wir veranstalten regelmäßig Kaffeekonzerte und ein Adventskonzert –alle Veranstaltungen sind für Jung und Alt.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen und können mit ihrer Stimme den Chor unterstützen.

Vereinspass

Vorsitzender/Ansprechpartner: Anneliese Ortmann

Anschrift: Nordring 52, 59929 Brilon

E-Mail: namtro@t-online.de

Telefonnummer: 02961/4472

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): bei Bedarf wie oben

Mitgliederzahl: 44 aktive Sänger*innen / 35 passive Mitglieder

Mitgliedsbeitrag: Aktive Sänger*innen 55 Euro / passive Mitglieder Euro (Jahresbeitrag)

