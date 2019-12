Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alternativen zum Winterspaziergang

Auf 52 Seiten hat die Tourist-Information der Ferienregion Winterberg und Hallenberg ein abwechslungsreiches Programm auch für die Weihnachtsferien aufgelegt. Es beinhaltet einen Überblick über Schwimmbäder und Freizeitmöglichkeiten in der Region sowie sämtliche Veranstaltungen. Erhältlich ist das Booklet in den Tourist-Infos in Winterberg und Hallenberg.

Ähnliche Angebote gibt es in den anderen Städten. In Brilon bieten sich z.B. Besuche im Museum Haus Hövener an und in Olsberg das Aqua Olsberg.