Altkreis Brilon. Für Viertklässler geht eine spannende Zeit in die finale Runde. Jetzt starten an den privaten weiterführenden Schulen mit den Anmeldungen.

Altkreis Brilon - Tipps: Anmeldung an Weiterführender Schule

Es gibt Zeugnisse! Für alle Schüler ist dieser Freitag ein besonderer Tag, speziell aber für die Viertklässler. Denn: Mit diesem Zeugnis und einer Empfehlung der Grundschule melden sie sich an der weiterführenden Schule an. Nur an welcher? Neben den Noten gibt es da einiges zu berücksichtigen für Kinder und Eltern. Unter anderem auch die Anmeldetermine. Da bleibt zum Teil wenig Zeit. Die Marienschule in Brilon startet schon morgen, dicht gefolgt vom Gymnasium der Benediktiner und der Walburga-Realschule.

Diese Schulen sind allesamt in privater bzw. kirchlicher Trägerschaft und entscheiden schnell, damit Kinder, die nicht angenommen werden, sich an einer städtischen Schule anmelden können, so Jürgen Mehler, Schulleiter der Marienschule. Er strebt an, dass die Eltern bis übernächsten Samstag den Brief erhalten haben, ob ihr Kind dabei ist. Frühestens in der Woche danach starten auch alle städtischen Schulen im Altkreis Brilon mit der Anmeldung.

Richtige Schulform wählen

Zurück zu Zeugnis und Grundschulempfehlung. Diese sei gut begründet und solle Eltern helfen, die richtige Schulform für das Kind zu wählen und eine geeignete Schule zu finden. Sie ist nicht bindend, aber: „Die Empfehlung der Grundschullehrkräfte ist von großem Wert: sie kennen ihre Schüler in der Regel über einen Zeitraum von vier Jahren, erleben sie in einer Vielzahl von Gruppen- und Leistungssituationen, beobachten ihre Entwicklung und haben viel Erfahrung und pädagogische Expertise“, so Dr. Jutta Padberg. Sie ist Schulpsychologin und Leiterin der HSK-Schulberatungsstelle.

Einschätzung der Eltern als Experten für ihr eigenes Kind

Daneben gebe es die Einschätzung der Eltern als Experten für ihr eigenes Kind. Zwei Faktoren müssten einbezogen werden: welche Schule dem Kind zum einen eine erfolgreiche Schulkarriere und zum anderen eine gesunde Entwicklung und Kindheit ermöglicht.

So lässt es sich auch erklären, dass nicht wenige Eltern zum Beispiel aus Olsberg auch so einige Fahrzeit in Kauf nehmen, um ihr Kind zur Marienschule oder aufs Gymnasium nach Meschede zu schicken.

Info Ein Beispiel für Fahrtkosten Was auf Eltern zukommen kann, regelt die Schülerfahrtkostenverordnung. Der Schulträger übernimmt lediglich die Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schulform. Beispiel: Ein Kind besucht die Sekundarschule Brilon; die Stadt Brilon als Schulträger übernimmt die Kosten von Bruchhausen zur nächstgelegenen Sekundarschule Olsberg, die Differenz zahlen die Eltern. Konkret sah das zum Beispiel fürs Schuljahr 2018/19 so aus: Von Bruchhausen nach Brilon entstehen in Preisstufe 3 nun 1021 Euro Kosten für die Jahreskarte, von Bruchhausen nach Olsberg in Preisstufe 1 sind es 600,60 Euro. Brilon übernimmt diese. Die Eltern zahlen noch 420,40 Euro.

„In 2019 haben wir 17 Schülerinnen und Schüler aus Olsberg bei uns eingeschult, in 2018 waren es 20 Schülerinnen und Schüler“, so Heinz-J. Plugge, Schulleiter am Gymnasium der Benediktiner in Meschede. Zu Vergleich: Am Petrinum wurden für die letzten beiden Schuljahre, also 2018 und 2019, jeweils 12 Schüler aus Olsberg angemeldet (2018 insgesamt 74 Anmeldungen, 2019: 64 Anmeldungen). Dafür, dass sie die Schule im Nachbarort wählen, nehmen Eltern, und hier auffällig viele aus Olsberg, auch Mehrkosten für das Fahrticket in Kauf. Denn der Schulträger übernimmt lediglich die Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schule gleicher Schulart.

Allerdings gab es dies z.B. zwischen Olsberg und Brilon in 2018 und 2019 auch jeweils nur einmal: bei 89 Anmeldungen in 2018 und 65 in 2019 kam die Sekundarschule Brilon auf je einen Schüler aus Olsberg. Anders sieht es bei der Marienschule als Realschule aus. „Wir hatten für das Jahr 2018 insgesamt 26 Anmeldungen und für 2019 genau 23 Anmeldungen aus Olsberg“, so deren Schulleiter Jürgen Mehler. Da es in Olsberg keine Realschule gibt, werden den Schülern hier die Fahrtkosten komplett bezahlt.

Drang zur Realschule

Diese Zahlen zeigen einen Drang zur alt bekannten Realschule. An der Sekundarschule Olsberg wurden 2018 insgesamt 55 Kinder (davon 49 aus Olsberg und 6 aus Nachbarkommunen) angemeldet und 2019 waren es 47 (38 aus der Stadt Olsberg und 9 aus Nachbarkommunen). Nicht vielen Eltern ist bekannt, dass die Sekundarschulen von ihrem Konzept her ausdrücklich - wie eine Gesamtschule ohne Oberstufe - auf alle Schulabschlüsse, also auch in Richtung Gymnasium vorbereitet. Mit nahezu allen Berufskollegs und Gymnasien bestehen Kooperationen, damit auch ein guter Wechsel für Schüler, die Abi machen wollen, möglich ist. So bat Michael Aufmkolk, Schulleiter der Sekundarschule Olsberg-Bestwig bei einem Eltern-Abend darum, seiner Schule die Chance zu geben, auch Schüler mit recht guten Noten (z.B. einer eingeschränkten Gymnasialempfehlung) auszubilden.

„Die Entscheidung für die Real- oder Sekundarschule nach der vierten Klasse bedeutet nicht automatisch eine Entscheidung gegen das Abitur. Unser Schulsystem ist durchlässig“, betont auch Schulpsychologin Dr. Jutta Padberg.

Anmeldezeiträume der Weiterführenden Schulen im Altkreis Brilon:

Brilon: Marienschule (Realschule): Samstag, 1. Februar, 10 - 14 Uhr , Montag, 3., und Dienstag, 4. Februar, je 8 bis 14 Uhr, Gymnasium Petrinum: 17. bis 20. Februar, Sekundarschule Brilon: 17. bis 28. Februar

Marsberg: Carolus-Magnus-Gymnasium: 2., 5. und 6. März, Sekundarschule Marsberg (Hauptstandort): 26. Februar bis 6. März

Olsberg: Sekundarschule Olsberg-Bestwig: 17. bis 28. Februar

Winterberg/Hallenberg/Medebach: Geschwister-Scholl-Gymnasium: 14. bis 21. Februar, Sekundarschule Medebach-Winterberg: 14. Februar bis zum 28. Februar 2020 (außer am Rosenmontag)