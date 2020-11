Ab ins Nass – das geht zurzeit coronabedingt in den öffentlichen Schwimmbädern im Altkreis nicht. Zunächst bis Ende November sind die Bäder für den Publikumsverkehr und auch für das Vereinsschwimmen geschlossen. Stattfinden darf dort allerdings weiterhin das Schulschwimmen. In zwei Kommunen im Altkreis Brilon tauchen dort deshalb Schüler und Schülerinnen auch weiterhin ab.

Hier tauchen Schüler weiterhin ab

In Brilon zum Beispiel: Dort ist zwar das Hallenbad bis Ende November für den Publikumsverkehr geschlossen, doch das Schulschwimmen findet nach wie vor statt. Wie die Stadt Brilon mitteilt, wurde bereits im August 2020 von der Stadtverwaltung ein Infektionsschutz- und Zugangskonzept für die Durchführung des Schwimmunterrichts von Schulen in Pandemiezeiten für das Hallenbad in Brilon gefertigt. Es sieht unter anderem vor, dass Begegnungsverkehr einzelner Klassen am Bad auszuschließen ist und Zwischenreinigungen zwischen dem Besuch einzelner Klassen durchgeführt werden müssen. Außerdem wurde der zeitliche Ablauf des Schulschwimmens mit den einzelnen Schulen abgesprochen. Aktuell findet dort Schulschwimmen von folgenden Schulen statt: Grundschule Ratmerstein, Grundschule St. Engelbert, Gymnasium Petrinum, Heinrich-Lübke-Schule und Hans-Zulliger-Schule.

Auch in Winterberg gibt es weiterhin Schwimmunterricht: Das Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Sekundarschulstandort in Winterberg nutzten zurzeit das städtische Schwimmbad im Oversum für den Schwimmunterricht, um die Sporthallennutzung zu entzerren. Wie die Stadt mitteilt, gab es bei der Organisation keinerlei Probleme, da die Aufsicht durch die Lehrerinnen/Lehrer erfolgt. Es gelten die Auflagen wie beim Sportunterricht.

Hier bleiben alle auf dem Trockenen

Anders sieht es in Olsberg und Marsberg aus. Dort bleiben die Schüler/innen erstmal auf dem Trockenen. Das Aqua Olsberg ist zurzeit komplett geschlossen. Die technischen Anlagen sind bis auf ein Minimum heruntergefahren, um Kosten zu sparen. Der Aufwand für die Durchführung des Schulschwimmen wäre vor diesem Hintergrund enorm, so die Stadt. Denn neben der Reinigung müssten dann auch Teile der Aufsicht vor Ort sein. Normalerweise nutzen sonst die Grundschulen Bigge und Olsberg, die Sekundarschule Olsberg und die Schule an der Ruhraue das Angebot im Aqua.

Auch im Diemeltal-Hallenbad in Marsberg wird zurzeit nicht geschwommen. Es ist für alle geschlossen – auch für die Schüler und Schülerinnen. Hubert Aßhauer, Leiter des zuständigen Amts für Schulverwaltung, Sport und Kultur teilte mit, dass noch geklärt werden müsse, wie es ab 1. Dezember weitergeht. Sportunterricht finde aber an den Schulen im Marsberger Stadtgebiet weiterhin statt, so wie es auch das NRW-Schulministerium vorgebe.

Hier wird saniert

In Medebach stellt sich die Frage mit dem Schulschwimmen zurzeit nicht. Bürgermeister Thomas Grosche teilte auf unsere Anfrage mit, dass zurzeit eine Komplettsanierung des Hallenbades durchgeführt wird. Deshalb sei mit den Schulen schon vor der Corona-Pandemie besprochen worden, dass während des Sanierungszeitraums kein Schulschwimmen, sondern ersatzweise Schulsport stattfinde.

Auch das Hallenbad am Schulzentrum in Hallenberg wird gegenwärtig umgebaut und steht daher zurzeit ohnehin nicht für Schulschwimmen zur Verfügung. Die Frage, ob das Hallenbad durch die Schule genutzt werden kann, wird sich daher erst im Anschluss des Umbaus, wahrscheinlich erst nach den Weihnachtsferien stellen. Normalerweise wird das Bad durch die Grundschule Hallenberg für das Schulschwimmen genutzt. Außerdem nutzt die benachbarte Grundschule in Bromskirchen das Bad zusätzlich an einem Tag der Woche für das Schulschwimmen.