Altkreis Brilon: Zweimal 1000 Euro für den Schützen-ReStart

Brilon. ReStart - das war die große Schützen-Aktion von Veltins Brauerei und WP. Zwei Gewinner kommen aus Brilon und Marsberg.

Mit zwei Schecks im XL-Format kam am Freitag Ulrich Biene, Presse-Chef der Veltins-Brauerei nach Brilon. Empfänger: die St. Margaretha-Bruderschaft Madfeld und die St. Johannes-Bruderschaft Udorf. Die beiden gehören zu den zehn Gewinnern der großen „ReStart“-Aktion von Veltins-Brauerei und Westfalenpost. Bei der Aktion winkten insgesamt 10.000 Preisgeld, um das Vereinsleben nach der zweijährigen Coronapause wieder in Schwung zu bringen.

Klappt es mit dem Karneval?

Die Madfelder St. Margaretha-Schützen wollen, so Vorsitzender Hubertus Frese, dort weitermachen, wo sie vor zwei Jahren unfreiwillig aufhören mussten - beim Karneval. Der Rosenmontag 2020 war das letzte richtige Fest in der Halle. Die Vorbereitungen für die närrischen Tage 2022 sind längst angelaufen. Hubertus Frese, der gemeinsam mit Kassierer Markus Frese den Scheck entgegennahm, freute sich natürlich über die „Event-Prämie“, allerdings trübt die aktuelle Corona-Lage doch ein wenig die Vorfreude.

Gut drei Monate mehr Zeit haben die Udorfer St. Johannes-Schützen, um ihre 1000 Euro umzusetzen. Damit, so Geschäftsführer Christian Kröger, soll am „Vatertag“ (Christi Himmelfahrt), am 26. Mai, erstmals ein Gästeschießen ausgerichtet werden, quasi als Einstimmung auf das Hochfest, das vom 17. bis 19. Juni stattfindet. Mit Musik, Kaltgetränken und Herzhaftem vom Grill. Zudem soll ein Schützenfestkalender nach Vorbild eines Adventskalenders die Zeit bis zum Beginn des Hochfestes herabzählen helfen - Hinter jedem Türchen wird es eine kleine Überraschung geben, versprechen die Schützen.

Dr. Bartsch: Über Schnade entscheiden

„Uns war es wichtig, gemeinsam mit der WP das Engagement der Vereine zu würdigen“, sagte Veltins-Marketingchef Ulrich Biene bei der Übergabe der Schecks. Das war in den vergangenen Jahren bekanntlich auch mit der Wahl der WP-Königin des Jahres ein Anliegen.

Veltins & WP: ReStart Und so lief die Aktion: Im September hatte die WP die Schützenvereine und -bruderschaften aufgefordert, kreative Ideen und Konzepte für den ReStart einzureichen. In einem Online-Voting konnten die Teilnehmer drei Wochen lang um Stimmen werben. Alle. die in dieser Zeit wenigstens 1000 Stimmen zusammen hatten, kamen ins Finale. d dort kürte eine Jury mit Vertretern des Sauerländer Schützenbundes, der Brauerei Veltins und der WP die zehn Sieger. Zu den zehn Preisträgern gehören aus dem HSK noch die Jungschützen Herdringen, St. Anna Nuttlar, St. Jakobus Heringhausen, St, Hubertus Müschede, St. Nikolaus Wennemen und St. Sebastian Salwey.

Bei der Preisübergabe auf der Treppe des Briloner Rathauses dabei: „Hausherr“ Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Auch er hofft natürlich, dass in diesem Jahr wieder Schützenfeste möglich sind. Da spricht er vor allem auch pro domo, denn: In diesem Jahr steht wieder eine Schnade an. An der Reihe ist die „Blumenschnade“ über Wülfte, am Schwarzen Haupt vorbei bis zum Lagerplatz am Eschenberg an der Landstraße nach Hoppecke.

Vor zwei Jahre konnte bekanntlich nur eine kleine Delegation einige der üblichen Schnaderituale ausführen. Für den Bürgermeister gilt sie gleichwohl formell „als gegangen“. Vor zwei Jahren hatte es bekanntlich eine Diskussion darüber gegeben, die Schnade in dieses Jahr zu verlegen oder mit dem traditionellen Rhythmus zu brechen und sie in 2022 nachzuholen.

Da die Schnade eine städtische Veranstaltung sei, so Dr. Bartsch zur WP, werde der Rat das formal noch zu entscheiden haben.

