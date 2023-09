Jede Menge Besucher waren auf dem Altstadtfest in Briloner vor allem vom Tanzfestival am Samstag begeistert. Auch am Sonntag nutzten die Besucher das gute Wetter um auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone ein wenig Unterhaltung zu finden oder zum Einkaufen.