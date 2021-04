Seit Gründonnerstag sind auf dem Parkplatz am Aqua Olsberg Schnelltests - hier ein Symbolfoto - möglich.

Corona Am Aqua Olsberg Drive-In-Schnelltests möglich

Eine weitere Anlaufstelle für kostenlose Drive-In-Corona-Schnelltests gibt es jetzt in Olsberg.

Olsberg. Am Donnerstag, 1. April, hat die Corona-Schnellteststelle auf dem Parkplatz des Aqua Olsberg ihren Betrieb aufgenommen. Werktags besteht zwischen 16 und 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils zwischen 10 und 12 Uhr die Möglichkeit, sich dort mit einem Schnelltest kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Auch an den Osterfeiertagen ist die Teststelle geöffnet: Am heutigen Karsamstag besteht von 10-14 Uhr, am Ostermontag 10-13 Uhr die Möglichkeit eines Tests. Ostersonntag bleibt die Schnellteststelle geschlossen. Eine Terminvereinbarung ist allerdings notwendig.

Termine für einen Test können nur online unter www.teststelle-olsberg.eu gebucht werden. Es können von Dritten auch Termine für Personen gebucht werden, die über keinen Internetzugang verfügen. Die Terminbestätigung muss ausgedruckt oder auf dem Smartphone an der Teststelle vorgezeigt werden.

Ergebnis auf Smartphone oder als Ausdruck

Die Testentnahme erfolgt im Auto, das Ergebnis wird den Getesteten digital und kontaktlos auf das Smartphone übermittelt. Personen, die über kein Smartphone verfügen, können das Testergebnis ausgedruckt bekommen. Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis kann als Nachweis für den Einzelhandel genutzt werden, wo ein solches Zertifikat vorgezeigt werden muss.

Wichtig für eine größtmögliche Sicherheit ist den Betreibern Steffen Malessa und Stefan Erber, dass die Testung nach einem Drive-In-Prinzip unter freiem Himmel stattfindet. Kurzfristig konnten mit Hilfe der Stadt alle Formalitäten und Auflagen erfüllt werden, sodass jetzt auch den Einwohnern und Betrieben von Olsberg eine ortsnahe Möglichkeit des kostenlosen Schnelltests in Anspruch nehmen können.