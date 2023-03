Wochenende Am Wochenende nichts vor? Was man im HSK erleben kann

Hochsauerlandkreis. Das Wetter will noch nicht so richtig in den Frühling starten, Trübsal blasen sollten wir trotzdem nicht. Was man im HSK jetzt erleben kann.

Ja, wir vermissen alle das Frühlingswetter. Das können wir zwar nicht bieten, aber dafür viele Aktionen im HSK.

Mein Tipp für euch

Mal wieder richtig Lust zu tanzen? Dann geht das bei Subergs Ü30-Party in der Paderhalle, die nach langer Pause ein Revival feiern wird. Drei Tanzflächen bieten aktuelle Charts und Hits der letzten 30 Jahre, treibende Electro-Beats und deutsche und englische Schlager.

Los geht es am Samstag, 25. März, ab 21 Uhr bis 5 Uhr, in der Paderhalle (Heiersmauer 45-51). Tickets ab 16 Euro im VVK unter https://mrevent-gmbh.ticket.io/

Im Rampenlicht

The Broxters liefern – laut Veranstalter – handgemachten Rock „mit Leidenschaft und eine abwechslungsreiche Songauswahl mit den besten Songs aus den letzten Jahrzehnten.“ Verspricht, eine gute Party zu werden.

Samstag, 25. März, ab 20 Uhr in der Linie 73, dem Eventbahnhof in der Hauptstraße 73 in Olsberg. Tickets gibt es bei eventim.de zu kaufen.

Für kleines Geld

Auch wenn hier die Bäume wegen des Borkenkäfers fallen mussten, ist der Ausblick immer noch ein besonderer. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Weil das Wetter sich ja doch ein klitzekleinesbisschen Richtung Frühling bewegt, lohnt sich ein Spaziergang zum Lörmecke-Turm am Stimm Stamm. Ein toller Ort, um den Blick schweifen zu lassen und mit Kindern verstecken zu spielen.

Anreise: Von der Bundestraße B55 (Mescheder Landstraße) zum Stimmstamm. Von dort aus einige weniger hundert Meter weiter zum Parkplatz Stimmstamm.

Für die Kleinen

Schon als mein Sohn die Spiderman-Figur auf dem Zirkusplakat gesehen hat, rief er entzückt: „Ich will da wieder hin.“ Der Original Circus Trumpf gastierte nämlich schon einmal in Brilon und hat mit seiner durchaus langen Show unseren Sohn verzückt. Wir sind also wieder dabei. Tipp: An vielen Orten liegen Ermäßigungskarten aus.

Von Donnerstag, 23. März, bis Sonntag, 26. März, tägliche Vorstellungen ab 16 Uhr, sonntags nur um 11 Uhr. Freitags Familientag, dann zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Ticket-Hotline unter 01746912139

Mein sportliches Highlight

Bei Temperaturen um die 14 Grad Celsius und freundlichen Bedingungen lädt der Diemelradweg zu einem Ausflug auf zwei Rädern ein. Der etwa 110 Kilometer lang Radfernweg bietet tolle Strecken und tolle Gelegenheiten, an der Strecke gastronomisch einzukehren.

Mal was anderes

Kneipennacht in Brilon ist natürlich gesetzt, da sind wir alle dabei. Wer bis dahin aber nicht warten kann, kann schon einmal in Meschede ein Gefühl dafür bekommen, was einen erwartet. Am Wochenende startet nämlich auch dort die Kneipennacht mit vielen Live-Acts und guten Getränken.

Samstag, 25. März, ab 20.30 Uhr. Eintrittsbändchen im Vorverkauf sind für 12 Euro bei allen teilnehmenden Kneipen sowie der Tourist-Info (Le-Puy-Str. 6-8) erhältlich. An der Abendkasse werden die Bändchen für 15 Euro ausgegeben. Weitere Infos gibt es hier

