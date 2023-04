Konzert Am Wochenende wird Hesborn zum Mekka der Blasmusik

Hesborn. Klassische Melodien und moderne Kompositionen: Beim großen Konzert in Hesborn kommt jeder Blasmusik-Liebhaber voll auf seine Kosten.

Wer Egerländer Blasmusik mag, kennt garantiert Holger Mück und seine Egerländer Musikanten. Seit fast 20 Jahren spielt Holger Mück mit seinen Musikanten und ist in dieser Zeit zum Top-Blasorchester in Deutschland in Sachen Egerländer Blasmusik avanciert.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Am Samstag, 15 April, kommen die Musiker nach Hesborn zum großen Frühlingsfest der Blasmusik. Die Vollblutmusiker der Musikgruppe um Holger Mück kommen aus Nordbayern, Schwaben, Hessen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Viele von ihnen spielen dabei hauptberuflich in namhaften Militär-, Polizei- oder Symphonieorchestern.

Egerländer Melodien und eigene Kompositionen

Unvergessliche Egerländer Melodien gehören genauso zum Live-Programm von Holger Mück und seinen Egerländer Musikanten wie seine eigenen Kompositionen. „Ziel ist es, den Klang und die Spielart der Egerländer Blasmusik zu erhalten“, so der diplomierte Musiker, Fachautor und Leiter der Brassonic Bläserschule. Neben versierten Instrumentalisten stehen Sandra Spindler und Holger Mück als gut aufeinander abgestimmtes und professionelles Gesangsduo auf der Bühne.

Lesen Sie auch: Wohnhausbrand in Hallenberg: Fotos von dem Großeinsatz

Klassiker aus der goldenen Zeit der Blasmusik

Nuhnemucke ist eine Formation von „Musik-Verrückten“ aus sieben heimischen Musikvereinen. Foto: Nuhnemucke

Als Organisator und Ausrichter konnte das Thomann-Künstlermanagement und für die Bewirtung der Förderverein Hesborn gewonnen werden. Gastgeber ist die Nuhnemucke – eine Formation von „Musik-Verrückten“ aus sieben heimischen Musikvereinen, die sich vor acht Jahren zusammen gefunden haben und im Mai 2022 sogar bei der Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik einen guten fünften Platz belegt haben. Unter der Leitung von Jürgen Grimmig gehören zum Repertoire der Nuhnemucke zum einen die bekannten Klassiker aus der goldenen Zeit der Blasmusik, und zum anderen die brandaktuellen Titel heutiger Komponisten.

Lesen Sie auch: Schiffbruch mit Wal: Sauerländer verdankt Crew sein Leben

Musikanten aus den Niederlanden

Komplettiert wird das Frühlingsfest durch die „Salländer“ Musikanten aus den Niederlanden. In kleiner Siebener-Besetzung spielen sie traditionelle, moderne Kompositionen und auch Solostücke von Ernst Mosch, Berthold Schick, und viele bekannte tschechische und deutsche Komponisten. Die erfahrenen Musiker spielen in anderen Blaskapellen und Orchestern aus den Niederlanden, u.a. bei den Isseltaler Musikanten, der Eschländerkapelle und Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten.

Der Frühling 2023 wird böhmisch

Lesen Sie auch: Sauerlandfrühling versteckt sich - aber Wetterwende in Sicht

Das Fest beginnt um 18 Uhr, der Einlass ist ab 17 Uhr und es erwartet die Gäste über sechs Stunden Live-Musik. Karten (1. Kat. 39,90 Euro, 2. Kat. 37,90 Euro, 3. Kat. 35,90 Euro) sind bei der Sparkasse Hallenberg, oder online bei der Nuhnemucke über tickets@nuhnemucke.de, sowie unter der Tickethotline 01806-994407 erhältlich. „Der Frühling 2023 wird böhmisch, feiern Sie mit uns“, fordern die Veranstalter alle Freunde der Blasmusik auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon