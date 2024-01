Andreas Kemper baut aus alten Flaschen einzigartige Lampen

Brilon. Schöne Flaschen wegzuwerfen ist zu schade, aber was soll man mit dem Leergut tun? Der Vorschlag von Andreas Kemper aus Brilon: Eine Lampe bauen!

„Was für eine schöne Flasche, die ist ja fast zu schade, um sie zu auszutrinken.“ Diesen Satz haben sicher viele schon einmal gehört oder gesagt. Aber das gute Gebräu nicht zu kosten, oder die leere Flasche Jahre in einem Regal als Staubfänger zu benutzen, ist ja sicher auch nicht im Sinne des Schenkers. Andreas Kemper aus Brilon-Rösenbeck hat eine Lösung gefunden: Er baut aus den schicken Flaschen eine Lampe.

Ein besonderes, individuelles Geschenk

Ein Arbeitskollege bringt ihn damals auf die Idee, denn mit Getränken bzw. Flaschen kennt er sich aus: „Da ich beruflich als Chefredakteur von about-drinks.com, dem Newsportal für die Getränkebranche arbeite, und als großer Gin-Fan ohnehin tagtäglich mit z.B. Spirituosen und deren Flaschen zu tun habe, habe ich es dann irgendwann selbst mal ausprobiert. Daraus ist das Hobby entstanden“, erzählt Andreas Kemper, wie er zu seiner ungewöhnlichen Leidenschaft gekommen ist. Die meisten Flaschenlampen, die er baut, seien meist Geschenke oder Kreationen für Freunde und Bekannte.

So verwandelt man die Lieblingsflasche in eine Lampe: Hobby-Heimwerker Andreas Kemper gibt Tipps. Foto: Andreas Kemper / Privat

Ein Tipp vom Fachmann: „Leere Flaschen machen sich auch super als Seifenspender – dafür muss man nicht mal bohren.“ Foto: Andreas Kemper / Privat

Lampen in allen Farben und Größen einfach aus Flaschen hergestellt. Foto: Andreas Kemper / Privat

Wer selbst auch ein solches Schmuckstück im eigenen Regal aufstellen möchte, muss allerdings selbst kreativ werden, denn die Flaschen-Lampen des Briloners gibt es bisher nicht zu kaufen. Er steht allen Flaschenlampenbauern aber mit Rat und Tat zur Seite: „Falls jemand selbst eine Flaschenlampe bauen möchte und Tipps braucht, kann er sich natürlich gerne bei mir melden – am besten via Instagram: @a_kmpr.“

So baut man seine eigene Flaschenlampe

Ist eine solche Lampe nun eigentlich viel Arbeit? „Die größte Arbeit ist es, die passende Flasche zu finden und sie erstmal auszutrinken“, antwortet der Chefredakteur mit einem Augenzwinkern. Der Bau der Lampe dauert bei ihm circa zwei Tage. „Zuerst wird das Loch in die Flasche gebohrt, anschließend muss man sie gründlich auswaschen und trocknen lassen. Das Trocknen nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Am besten funktioniert das im Heizungskeller oder auf der Heizung; im Sommer in der Sonne“, erklärt der Briloner.

Mehr zum Thema

Die Flaschenlampe ist zwar keine Doktorarbeit, aber etwas mehr Material als Flasche und Lampenschirm sollten alle Heimwerker, die sich an der Herstellung versuchen, doch zur Hand haben. „Neben der Flasche braucht man einen Glasbohrer für das Bohren des Lochs in die Flasche und in den Korken/Deckel, um die Lampenfassung darauf zu schrauben. Zudem benötigt man einen Kunststoff- oder Gummistopfen und eine Lampenfassung samt Gewinde, Kabel, Schalter und Stecker. Mit dem passenden Lampenschirm und einer Glühbirne kann man dann auch schon loslegen“, so der Flaschenlampen-Experte. „Wenn alles miteinander verdrahtet ist: voilà, fertig ist die eigene Flaschenlampe!“

„Übung macht den Meister!“

Große Vorkenntnisse brauche man nicht, ein wenig handwerkliches Geschick sollte man allerdings haben, so die Einschätzung von Andreas Kemper. „Es gibt zig verschiedene Arten, eine Flaschenlampe zu bauen. Jeder sollte ausprobieren, welche für ihn die Beste ist. Ganz sicher wird auch mal eine Flasche beim Bohren zerbrechen, aber wie sagt man so schön: Übung macht den Meister!“

Viel Variation

Das Besondere an den Flaschenlampen sei auch ihre Vielseitigkeit: „Ich habe schon einige Flaschenlampen gebaut, denn die kommen als Geschenk immer gut an. Das Schöne ist, dass man variieren kann: Gin-, Whisky-, Rum- oder Bierflasche, Form und Farbe des Lampenschirms usw. Man kann so gut wie jede Flasche nutzen, wird aber schnell erkennen, welche Flaschenform einem am besten gefällt. Weißglasflaschen, also die durchsichtigen, eignen sich zudem super, um sie zu befüllen. Meine Favoriten dabei: Holzchips oder leere Patronenhülsen“, so Kemper.

Bei ihm zu Hause stehen aktuell zwei Flaschenlampen, eine davon ist die Erste, die er jemals gebaut hat. „In Zukunft wird aber noch die ein oder andere dazu kommen“, ist er sich sicher. Für alle, die sich an den Glasbohrer herantrauen, hat der Experte aber auch einen Tipp: „Leere Flaschen machen sich übrigens auch super als Seifenspender – dafür muss man nicht mal bohren“

