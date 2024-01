Der Prozess gegen den Marsberg findet am Landgericht in Paderborn statt.

Marsberg/Paderborn. Vor dem Landgericht Paderborn muss sich ein 19-Jähriger aus Marsberg wegen Körperverletzung und Raub verantworten. Er saß bereits in U-Haft

Vor dem Landgericht in Paderborn muss sich ab dem 29. Januar (2024) ein in Marsberg lebender Syrer wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und des Raubes verantworten. Dem 19-jährigen Mann und einem Mitangeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Ende Januar 2023 in Paderborn zusammen mit mindestens einem weiteren unbekannten Täter das Opfer unvermittelt ins Gesicht geschlagen zu haben. Anschließend sollen sie das Opfer aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren, und laut Anklage dabei ein Portemonnaie sowie ein iPhone 13 entwendet haben.

Lesen Sie auch

Angriff an Bushaltestelle

Zudem soll es bereits am 16. Oktober 2022 in Paderborn an einer Bushaltestelle zu einer weiteren Tat gekommen sein. Dabei wird dem Angeklagten vorgeworfen, seinem Opfer unvermittelt ins Gesicht geschlagen und daraufhin mit einem Komplizen auf das am Boden liegende Opfer eingeprügelt zu haben. Danach entwendete der Mittäter das Portemonnaie des Zeugen.

Der Prozess startet am 29. Januar vor der fünften großen Strafkammer am Landgericht Paderborn. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Mittäter wurde abgetrennt und wird gesondert verhandelt, bestätigte der Pressesprecher des Landgerichts, Sebastian Gantzke, auf WP-Anfrage. Der 19-jährige Angeklagte wurde in der Zwischenzeit in die Justizvollzugsanstalt Herford in Untersuchungshaft genommen. Mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß. Die Verhandlungen sind auf fünf Tage anberaumt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon