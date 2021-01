Corona Ansturm auf FFP2 in Meschede? So ist die Lage momentan

Meschede. Gibt es jetzt einen erneuten Ansturm auf FFP2-Masken? Ein Restposten-Händler aus Meschede hat sich bereits Exemplare gesichert.

Es wird viel über die Pflicht von FFP2 (Filtering Face Piece)-Masken gesprochen und diskutiert. In Bayern ist das Tragen bereits Pflicht, für NRW gilt, das auch OP-Masken getragen werden dürfen. Was in Zukunft nicht mehr erlaubt ist, ist die Nutzung einfacher Stoffmasken oder Schals als Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Geschäften des Einzelhandels. Bevor der große Ansturm auf den Corona-Schutz losgeht, hat sich die Firma GomSta UG aus Meschede, die ansonsten Restposten anbietet, direkt ein Kontingent gesichert und verkauft diese im 20er-Pack über ihre Facebook-Seite www.facebook.com/GomStaUG/.

Die Inhaber der Firma, Sebastian Stappert und Tiago Gomes, haben bereits 40 Stück an das „Brazil“ gespendet. „Wir wollten damit die Food-Sharing-Aktion von Dennis Kramer unterstützen“, erklärt Gomes. „Die Masken haben wir jetzt für die Leute aus Meschede mit ins Programm genommen.“

Ansturm hält sich in Grenzen

Wie sieht die Nachfrage momentan in den Apotheken aus? Rudolf Willmer von Gartenstadt-Apotheke sagt: „Bis jetzt hält sich der Ansturm auf die FFP2-Masken in Grenzen. Es ist auf jeden Fall normaler, als im Dezember, als die Masken an Menschen mit Berechtigungsschein ausgegeben wurden. Da sind die Krankenkassen im Moment auch etwas langsam. Wir sind jedenfalls gut vorbereitet“, erklärt er.

Berichte über überteuerte Masken in den Apotheken, vor allem in den Großstädten, wies er zurück. „Dabei handelt es sich meiner Meinung nach um Sensationsfernsehen. In Meschede kosten die Masken nicht bis zu 9 Euro. Bei uns liegt der Preis beispielsweise bei 2,50 Euro.“ Wichtig sei es aber, dass die Kunden auf die Zertifizierung der Masken achteten, um einen wirklichen Schutz zu haben.

OP- und FFP-Masken sind Einwegprodukte

Bei den OP-Masken und den FFP-Masken handelt es sich eigentlich um Einwegprodukte, wobei die FFP2-Version auch mehrfach verwendet werden kann. Dazu müssen die Masken entweder nach dem Tragen für eine Woche in einem trockenen Raum aufgehängt werden oder bei 80 Grad im Backofen für eine Stunde vorsichtig erhitzt werden, um das Coronavirus zu inaktivieren. Ein Waschen ist nicht möglich.