Sie freuen sich auf und über die neue Beschäftigtenkarte (v.l.): Outdoor 842-Inhaber Lukas Bambeck, der mit seinem Team schon das erste Event auf der Disc Golf-Anlage in Altastenberg plant, Johanna Bambeck und Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann.

Freizeit Arbeitnehmer-Bonus in Winterberg: Eintritt und Events gratis

Winterberg. In Winterberg können Arbeitgeber ihre Angestellten jetzt viele Freizeitaktivitäten umsonst verschaffen. So funktioniert die Beschäftigtenkarte.

Die Winterberger Wirtschaftsförderung unterstützt die heimischen Unternehmer, ihre Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und die Belegschaft zu binden, mit einem nagelneuen Angebot: Der Beschäftigtenkarte! Mit dieser von den Arbeitgebern finanzierten Bonuskarte erhalten die Beschäftigten bis zum 31. Dezember 2023 bei mehr als 25 Freizeitangeboten kostenlosen Zugang. „Wir möchten den Unternehmen dabei helfen, ihr wertvolles Personal zu halten und mit neuen Leistungen über die Beschäftigtenkarte zu begeistern. Unser Ziel ist es, die Menschen, die in einem Betrieb in Winterberg arbeiten, maximale Wertschätzung und Vorteile zu verschaffen, die andere nicht bieten bzw. nutzen können“, so Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann und Stadtmarketing-Projektleiterin Nicole Müller.

Exklusiv konzipiert für Beschäftigte mit Arbeitsort im Stadtgebiet Winterberg

Dazu zählen zum Beispiel 12 Mal freier Eintritt für das städtische Schwimmbad im Oversum, einmal freier Eintritt im Freibad Siedlinghausen, eine Führung in der Veltins Eisarena, ein Flug auf dem Astenkick, der Fly-Line oder kostenfreie Eintritte bei ausgesuchten Events und Veranstaltungen sowie viele andere Glanzlichter. Und auch das kostenlose Parken für maximal 90 Minuten auf den sonst gebührenpflichtigen Parkflächen im Stadtgebiet ist mit im Paket.

Lesen Sie auch: Botox und Co.: Winterberg bekommt einen Beauty Doc

Die Beschäftigtenkarte ist exklusiv konzipiert für Beschäftigte mit Arbeitsort im Stadtgebiet Winterberg. „Wichtig ist zudem, dass die Beschäftigten nur dann in den Genuss der Karte kommen, wenn der jeweilige Arbeitgeber dieses Angebot für seine Arbeitnehmer annehmen möchte und auch finanziert. Deshalb kann diese besondere Bonuskarte auch ausschließlich vom Unternehmer gekauft werden“, erklärt Winfried Borgmann. Pro Mitarbeiter kostet die Karte einmalig 50 Euro mit einer Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2023.

So funktioniert die Beschäftigtenkarte

Entscheidet sich ein Arbeitgeber für den Erwerb der Karte, schickt er seiner Belegschaft den entsprechenden Buchungslink mit dem Hinweis, dass diese Bonuskarte von Seiten des Unternehmens kostenlos für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird. „Beschäftigte, die das Angebot nutzen wollen, müssen sich dann über die genannte Webseite selbstregistrieren. Die bei uns eingehenden Bestellungen der jeweiligen Beschäftigten gleichen wir per Bestell-bzw. Lieferschein zur Bestätigung des Arbeitsverhältnisses und der Kostenübernahme von einmalig je 50 Euro mit den Unternehmen ab. Letzter Schritt vor der Versendung der Karte ist die finale Freigabe durch das Unternehmen“, sagt Nicole Müller.

Lesen Sie auch: Die coolsten Jobs im großen Unternehmens-Check im HSK

Die Unternehmen sind bereits per Post sowie über den Newsletter der Wirtschaftsförderung über das Angebot informiert worden. Lukas Bambeck, Inhaber des Geschäfts „Outdoor 842“ am Waltenberg, ist von der Karte überzeugt: „Ich unterstütze damit als Arbeitgeber die WTW und die Unternehmen, die Angebote über die Karte ermöglichen, gleichermaßen. Zudem unterstütze ich meine Mitarbeiter dabei, die Angebote, die unsere schöne Ferienregion bietet, selbst zu erleben.“ Ob die Beschäftigtenkarte hilft, den Fachkräftemangel zu bekämpfen? „Da habe ich meine Zweifel, ich kann aber als Arbeitgeber ein positives Signal senden an meine Mitarbeiter. “ Aktuell sind 40 Kartenanträge eingegangen, weitere wurden bereits angekündigt.

Rückfragen: winfried.borgmann@winterberg.de sowie nicole.mueller@winterberg.de. Alle Infos auf www.winterbergkarte.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon