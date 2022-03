Arbeitslosenquote im Raum Brilon/Winterberg bei 2,7 Prozent

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im HSK im Februar. was sagen die Daten aus Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach, Hallenberg und Marsberg?

Die Zahl der Arbeitslosen ist imHochsauerlandkreis im Februar 2022 gesunken. Insgesamt waren 5.552 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 59 Personen weniger. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 1.584 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Februar 3,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,8 Prozent.

Die HSK-Kommunen

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1012 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 18 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote steigt von 2,6 Prozent auf 2,7 Prozent und ist mit Schmallenberg (2,7 Prozent) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 332 Personen arbeitslos gemeldet – 29 weniger als im Januar. Die Quote liegt bei 3,0 Prozent. In Arnsberg liegt die Quote bei 5,8 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) bei 3,3 Prozent und in Sundern bei 2,9 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.366 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 41 Personen verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 1.149 Personen oder 32,7 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 18 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 435 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen – 12 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3.186 Personen und damit 57,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

499 Arbeitslose sind im HSK unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 28 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 201 arbeitslose junge Menschen weniger. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 5,9 Prozent zum Vormonat bzw. minus 28,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 15 Personen oder 0,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 344 Arbeitslose weniger (-13,6 Prozent). Insgesamt sind 2.185 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gesunken. 2.367 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 83,2 Prozent (1.970 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 54 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl um 444 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen gion haben in diesem Monat 649 Stellen gemeldet (+130 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich 3.666 offene Stellen, 37 mehr als im Vormonat und 1.119 mehr als im Vorjahresmonat.

