Arbeitslosigkeit im HSK sinkt – aber es gibt Risikofaktoren

Hochsauerlandkreis. Die Arbeitslosigkeit im HSK geht weiter zurück – trotz des anhaltenden Corona-Lockdowns. Es gibt aber Gefahren. Der Überblick über alle Fakten:

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich weitgehend unbeeindruckt von den aktuellen Entwicklungen und lässt auch im April die Arbeitslosigkeit weiter sinken“, erläutert Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest die aktuellen Zahlen im Hochsauerlandkreis. „Durch neu gemeldete Stellen ergeben sich wieder Perspektiven für Arbeitsuchende. Auch deshalb konnten wieder mehr Menschen eine neue Beschäftigung aufnehmen. Natürlich bleibt trotzdem abzuwarten, wie der Arbeitsmarkt die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter verkraftet. Besonders der Einzelhandel, die Gastronomie und die Tourismusbranchen können kaum positive Zeichen senden. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit weiterhin moderat reduzieren lässt. Der Schlüssel zur Fachkräftesicherung ist immer noch die Weiterbildung, darin liegt auch derzeit ein Schwerpunkt unserer Arbeit.“

Kurzarbeit

Mit aktuellstem Datenstand für März 2021 sind im Agenturbezirk Meschede-Soest insgesamt 99 Anzeigen auf Kurzarbeit (alle Anspruchsgrundlagen) für rund 1.640 Personen eingegangen, das sind 378 Anzeigen weniger als im Monat zuvor. Tatsächlich realisierte Kurzarbeit:Nun stehen den Agenturen für Arbeit Daten über die tatsächlich erfolgte Kurzarbeit im Oktober 2020 zur Verfügung. In dem Monat lag der Arbeitsausfall für Personen in Kurzarbeit bei durchschnittlich 30,1 Prozent. Im Oktober 2020 haben im Agenturbezirk Meschede-Soest insgesamt 1.463 Betriebe für 15.144 Personen Kurzarbeitergeld beantragt. Das waren 2.282 Kurzarbeiter/innen weniger als im Monat zuvor.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im April 2021 gesunken. Insgesamt waren 6.543 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 233 Personen oder 3,4 Prozent weniger. Im Vergleich zum April des Vorjahres, als die Arbeitslosigkeit das erste Mal aufgrund der Pandemie stark nach oben gesprungen war, sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 272 Personen bzw. 4 Prozent. Im Vergleich zum April 2019 ist die Arbeitslosigkeit noch immer um 11,8 Prozent erhöht. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im April 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,6 Prozent (-0,2 Prozentpunkte).

Arbeitslosigkeit im Altkreis Brilon

In der Geschäftsstelle Olsberg, die für Olsberg, Brilon, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, sind 1108 Menschen arbeitslos gemeldet. das sind 34 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um einen Punkt auf 2,9 Prozent und ist vor Schmallenberg (3,3 Prozent) die niedrigste im HSK. In Marsberg werden 431 Arbeitslose gemeldet, Das sind 24 weniger als im März. Die Quote liegt bei 3,9 Prozent und ist gemeinsam mit Sundern die drittniedrigste im HSK.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.918 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 219 Personen bzw. 7 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 209 Personen oder 6,7 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 14 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 63 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,4 Prozent weniger bzw. 1,7 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3.625 Personen und damit 55,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

596 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 57 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 119 arbeitslose junge Menschen weniger. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 8,7 Prozent zum Vormonat bzw. minus 16,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 14 Personen oder 0,6 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 2 Arbeitslose mehr (+0,1 Prozent). Insgesamt sind 2.422 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.805 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 82,7 Prozent (2.321 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 11 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 574 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 548 Stellen gemeldet (+72 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.710 offene Stellen, 103 mehr als im Vormonat und 238 mehr als im Vorjahresmonat