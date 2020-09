Arbeitslosigkeit im HSK sinkt – Kurzarbeit auf Rekordniveau

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im HSK deutlich. Es ist ein Herbstaufschwung mitten in der Coronakrise. Die Zahl der Kurzarbeiter bleibt hoch.

„Der Arbeitsmarkt sendet im September positive Zeichen“, so Oliver Schmale,Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest zu den aktuellen Zahlen. „Die Zahl der Arbeitslosen ist im September im Hochsauerlandkreis um 5,3 Prozent zurückgegangen. Die Folgen der Pandemie hat der Arbeitsmarkt in unserer Region verhältnismäßig gut verkraftet. Auch der Stellenmarkt gewinnt leicht an Dynamik.

Zwar ist weiterhin erkennbar, dass die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen derzeit noch zurückhaltend ist. Trotzdem wurden in diesem Monat 70 freie Stellen mehr gemeldet als noch im August. Der Herbstaufschwung im September ist fast schon traditionell und wichtig für den Trend des verbleibenden Jahres. Ich blicke verhalten positiv auf die kommenden Wochen und appelliere weiterhin an Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitsuchende, sich mit Qualifizierungen und Weiterbildungen für die nahe und mittelfristige Zukunft fit zu machen.

Kurzarbeit

Es liegen erneut die Hochrechnungen der tatsächlich realisierten Kurzarbeit in den Betrieben in den Kreisen HSK und Soest vor: „Im Mai haben in unserem Agenturbezirk 3.522 Betriebe Kurzarbeitumgesetzt. Im Vergleich zur Finanzkrise 2009 liegt diese Zahl deutlich über den damaligen Rekordwerten“, erläutert Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die Zahlen.

Auch die Zahl der Personen, die tatsächlich in Kurzarbeit waren, liegt mit 46.653 auf Rekordniveau. Mit diesem Monat kann erstmalig der tatsächliche Arbeitsausfall während Kurzarbeitabgebildet werden. Wurde in vergangenen Jahren Kurzarbeit beantragt, ist durchschnittlich rund ein Viertel der Arbeitszeit durch Kurzarbeit ausgefallen. Die Auswirkungen von Corona zeigen jetzt, dass im März 2020 jeder durch Kurzarbeitbetroffene Arbeitnehmer fast 30 Prozent weniger gearbeitet hat. Es bleibtabzuwarten, inwieweit sich die Ausfallzeiten in den von Corona geprägten Monaten weiterändern.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im September 2020 gesunken. Insgesamt waren 7.043 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 394 Personen oder 5,3 Prozent weniger. Im Vergleich zum September des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.220 Personen bzw. 21 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 4,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,8Prozentpunkte).

Arbeitslosigkeit im Altkreis Brilon

In der Geschäftsstelle Olsberg, die die Städte Brilon, Olsberg, Winterberg, Hallenberg und Medebach betreut, waren im September 1216 Menschen arbeitslos gemeldet.

Das sind 13 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,2 Prozent. Mit Schallenberg (3,2 Prozent) ist das die niedrigste Quote im Sauerland. In Marsberg waren 464 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 32 weniger als im Vormonat. Die Quote liegt bei 4,2 Prozent.

Jugendarbeitslosigkeit

786 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 150 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 178 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 16 Prozent zum Vormonat bzw. plus 29,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 51 Personen oder 2 Prozent gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahr sind es 363 Arbeitslosemehr (+17,1 Prozent). Insgesamt sind 2.482 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.561 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtigbeschäftigt, darunter zählen 81,3 Prozent (2.083 Personen) zur Grundsicherung.

Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 22 Langzeitarbeitslosemehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 459 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 474 Stellen gemeldet (+70 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.372 offene Stellen, 45 mehr als im Vormonat und 620 weniger als im Vorjahresmonat