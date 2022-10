Arbeitslosigkeit sinkt im HSK: Aber was folgt im Herbst?

Hochsauerland. Die Wirtschaft steht vor schweren Zeiten. Noch sinkt die Arbeitslosigkeit. Die Agentur für Arbeit gibt einen Ausblick für den Hochsauerlandkreis.

„Wie stets im Herbst profitieren insbesondere die Jugendlichen von der Einstellungsbereitschaft der Betriebe. Viele Unternehmen haben die bestehenden Chancen erkannt und setzen auf junge, flexible Fachkräfte“, sagt Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. „Dennoch lässt sich auch eine leichte Zurückhaltung bei den Unternehmen erkennen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber melden in diesem Monat weniger neue freie Arbeitsstellen in unserer Region, was auf Grund der derzeit ungewissen Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verständlich ist. Dennoch erwarten wir keine größeren Einbrüche in den nächsten Wochen. Der Arbeitsmarkt unserer Region ist robust und viele Betriebe versuchen weiterhin alles, ihre Beschäftigten auch in schwierigen Phasen zu halten.“

Lesen Sie auch: Demo: Protestmarsch in Marsberg aus Angst vor der Zukunft

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im September im Vergleich zum Vormonat gesunken. Insgesamt waren 5.801 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Augusts 2022 sind dies 310 Personenweniger. Im Vergleich zum September des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen leicht um 53 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 3,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf den gleichen Wert.

Blick in die Städte des Hochsauerlands

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1119 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 25 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,0 Prozent und ist nach Schmallenberg (2,4 Prozent / -46 ) die niedrigste im HSK. In Marsberg (-15) waren 362 Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt bei 3,4 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 5,9 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 3,5 Prozent und in Sundern 3,6 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.051 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 136 Personen verringert.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 174 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 438 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 4,4 Prozent weniger. Insgesamt sind es 3.750 Personen (darunter fast 650 als arbeitslos registrierte Menschen aus der Ukraine) und damit 64,6 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

562 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 71 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 30 arbeitslose junge Menschen mehr.

Lesen Sie auch: Demo: Protestmarsch in Marsberg aus Angst vor der Zukunft

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist um 81 Personen gesunken.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gesunken. 2.195 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 438 Stellen gemeldet (-158 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3.497 offene Stellen, 91 weniger als im Vormonat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon