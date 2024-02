Hochsauerlandkreis. Die Ehe bringt für viele Paare einen großen Steuervorteil. Warum Frauen hier aber aufpassen sollten, erklärt die HSK-Gleichstellungsbeauftragte.

Heiraten lohnt sich, vor allem bei der Steuer - diese Binsenweißheit wird jungen Menschen zum Thema Ehe oft mit auf den Weg gegeben. Aus der Gleichstellungsperspektive wird das Steuermodell jedoch stark kritisiert, in vielen Ländern wurde es bereits abgeschafft. Wann das Modell trotzdem geeignet sein kann und welche Alternativen es dazu gibt, erklären die HSK-Gleichstellungsbeauftragte Karin Schüttler-Schmies und Berthold Henke vom Lohnsteuerhilfeverein in Brilon.

Was ist das Ehegattensplitting?

Der Begriff Ehegattensplitting bezeichnet ein Verfahren, nach welchem Ehepaare steuerlich gemeinsam veranlagt werden. Dabei werde das Jahreseinkommen beider Partner zusammengezählt und in einer gemeinsamen Steuererklärung aufgeführt, heißt es auf der Internetseite des Vereins „Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.“ (VLH). Das gesamte Einkommen des Paares wird demnach anschließend vom Finanzamt halbiert, für diese Hälfte ein Steuerbetrag ermittelt und anschließend wieder verdoppelt. Daraus ergibt sich ein neuer Betrag für die Einkommenssteuer des Paares. Dieser fällt häufig niedriger aus, als wenn die Partner steuerlich einzeln veranlagt wären. Den größten Steuervorteil ziehen daraus jene Paare, bei denen einer viel und der andere eher weniger verdient, beispielsweise aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung.

Der VLH rechnet dieses Verfahren an einem Beispiel vor: Bei Ehepartnern, die für das Jahr 2023 mit einem Jahreseinkommen von 15.000 und 45.000 Euro gemeinsam veranlagt werden, beträgt die Einkommenssteuer 9.400 Euro. Würden die Partner jeweils einzeln veranlagt, hätte der Partner mit dem kleineren Jahreseinkommen 736 Euro Steuern zu zahlen, derjenige mit dem größeren Einkommen 9.400 Euro. Insgesamt würde das Paar dann 10.273 Euro an Steuern zahlen, 873 Euro mehr als beim Ehegattensplitting.

Warum wird das Ehegattensplitting kritisiert?

Das Ehegattensplitting ist in Deutschland eine gängige Praxis, wie Berthold Henke von der Lohnsteuerhilfe in Brilon erklärt: „Im Bereich meiner VLH-Beratungsstelle kann ich sagen, dass 100 % der verheirateten Leute dieses Modell wählen.“ In vielen anderen europäischen Ländern wie z.B. den Niederlanden, Österreich und Schweden sei das Modell inzwischen abgeschafft worden.

Aus frauenpolitischer Sicht gerät das Steuermodell vermehrt in die Kritik. Karin Schüttler-Schmies, die Gleichstellungsbeauftragte des Hochsauerlandkreises, erklärt: „Der Splittingvorteil fällt desto höher aus, je ungleicher die Erwerbseinkommen in der Partnerschaft erwirtschaftet werden. Damit wird das ‚klassische‘ Zuverdienermodell gestützt, und als Nebeneffekt eine ungleiche Aufteilung der (unbezahlten) Care-Arbeit zu Lasten der geringer verdienenden Person ‚zementiert‘.“ Immer noch seien es meist die Mütter, die in Teilzeit arbeiteten und einen Großteil der Kinderbetreuung übernähmen. Problematisch sei vor allem, dass mit dem Modell Fehlanreize gesetzt würden: Der steuerliche Vorteil für die besserverdienende Person sinke, wenn der geringer verdienende Partner mehr arbeiten und verdienen würde. Deshalb wirke eine höhere Erwerbstätigkeit oft unattraktiv. Für die Altersvorsorge der geringer verdienenden Person habe dies aber große Nachteile, wie die Gleichstellungsbeauftragte erklärt: „Langfristig erfolgt dadurch keine oder eine nur unzureichende eigenständige Altersabsicherung der schlechter verdienenden Person, häufig der Frau.“

Wie groß die Nachteile für den Partner mit dem kleineren Einkommen sind, ist auch von der gewählten Steuerklassenkombination im Splitting abhängig, wie Katrin Schüttler-Schmies erläutert. Die meist genutzte sei die Kombination der Steuerklassen III und V, bei der der Mehrverdienende die profitablere Steuerklasse III mit damit beide Grundfreibeträge und ggf. auch Kinderfreibeträge erhalte, während der Partner mit dem geringeren Einkommen in der Steuerklasse V überproportional hohe Steuern zahle. Auch auf die Höhe von Leistungen wie Eltern- und Mutterschaftsgeld, Krankengeld und Arbeitslosengeld I für den geringer verdienenden Partner wirke sich die Steuerklasse V negativ aus, erklärt Katrin Schüttler-Schmies.

Welche Alternativen bieten sich zum Ehegattensplitting?

Den größten Vorteil aus dem Ehegattensplitting ziehen Paare mit großen Einkommensunterschieden, wie Berthold Henke vom Lohnsteuerhilfeverein erklärt. „Verdienen die Eheleute aber ähnlich viel, lohnt sich das Ehegattensplitting nicht.“ Dann bestehe sogar die Möglichkeit, dass sich die Steuersätze mit der Zusammenlegung des Einkommens beider Partner erhöhen. Eine Alternative zum Ehegattensplitting sei, dass sich die Ehepartner steuerlich einzeln veranlagen lassen und jeder eine eigene Steuererklärung abgeben könne. „Das muss man dem Finanzamt jedoch schriftlich mitteilen“, erklärt Berthold Henke.

Eine alternative Variante des Ehegattensplittings biete laut Katrin Schüttler-Schmies das sogenannte Faktorverfahren: Wenn Ehepaare dieses Steuermodell wählen, erhalten beide Partner die Steuerklasse IV und einen Faktor, durch welchen das Finanzamt die jeweiligen Steuerentlastungen, die der Person zustehen, ermittelt und bereits beim monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Damit werde eine überproportionale Besteuerung der geringer verdienenden Person während des laufenden Jahres vermieden, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte des HSK. Auf die gesamte Steuerlast des Paares habe das Verfahren zwar keine Auswirkungen: Bei den Lohnsteuerklassen handelt es sich nur um unterschiedliche Vorauszahlungsmodelle, der Betrag der Einkommensteuer am Ende eines Jahres bleibt gleich. Jedoch könnten Lohnersatzleistungen wie das Elterngeld für einzelne Partner durch die Steuerklasse IV mit Faktor beim Ehegattensplitting steigen.

Welches Steuermodell ist das richtige für mich?

Jede der Varianten bringt für Ehepaare Vor- und Nachteile mit sich. „Für Familien mit großen Einkommensunterschieden, die um jeden Cent ringen, ist das Ehegattensplitting ein gutes Modell“, findet Berthold Henke. Von der Vorstellung, das Modell in Deutschland ganz abzuschaffen, hält der Experte nichts: „Damit würden den Familien in Deutschland gut 15 Milliarden Euro verloren gehen, die dort gebraucht werden.“ Welches Steuermodell sich für ein Ehepaar am besten eigne, sei immer einzelfallabhängig. Deshalb sollten sich Paare dazu von einer unabhängigen Stelle beraten zu lassen, rät Berthold Henke. Außerdem sei es wichtig, sich bereits in jungen Jahren Gedanken um eine eigenständige Absicherung in jeder Lebensphase zu machen, wie auch Katrin Schüttler-Schmies vom HSK betont: „Die Auseinandersetzung und das Informiert-Sein über das eher unbeliebte Thema Finanzen gehört in jedem Fall dazu!“