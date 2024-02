Bei Plus-Graden auf die Piste am Skiwochenende in Winterberg

Winterberg. Trotz milder Temperaturen war auf den Pisten in Winterberg einiger Betrieb. WP-Fotograf Mark Clemens hat die schönsten Augenblicke eingefangen.

Für einen Wintermonat war es ziemlich warm - die milden Temperaturen lassen das Angebot an befahrbaren Pisten in Winterberg langsam schrumpfen. Trotzdem war einiges los in den Winterberger Skigebieten, vor allem am Poppenberg und an Möppis Hütte, wo WP-Fotograf Mark Clemens bildhafte Eindrücke gesammelt hat.