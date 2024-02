Brilon. Bezahlkarten für Flüchtlinge sollen für mehr Effizienz sorgen. Der ehemalige Briloner Bürgermeister Franz Schrewe sieht darin viele Vorteile.

Das Thema Bezahlkarte ist derzeit in aller Munde, jedoch äußern sich viele Städte noch zurückhaltend, da die Rahmenbedingungen noch unklar sind. Es wird angenommen, dass die Städte selbst für die Kosten aufkommen müssen, die durch die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge entstehen.

Um mehr Einblick in die Situation zu erhalten, haben wir uns mit Franz Schrewe (SPD), dem ehemaligen Bürgermeister von Brilon und Vorsitzenden des Landesverbandes NRW des Sozialverbandes in Deutschland, unterhalten. Schrewe sieht fast ausschließlich Vorteile in der Bezahlkarte für Flüchtlinge, betont jedoch, dass er nicht im Namen des Sozialverbandes Deutschland spricht.

Herr Schrewe, was denken Sie über die Ankündigung der Bundesregierung, Bezahlkarten für Flüchtlinge einzuführen, basierend auf Ihrer Erfahrung als ehemaliger Bürgermeister?

Franz Schrewe: Zunächst einmal halte ich es nicht für richtig, dass die Städte die Kosten tragen sollen. Die Kommunen haben bereits genug Aufgaben zu bewältigen, und ich sehe keinen Grund, warum diese zusätzliche Belastung auf sie zukommen sollte, insbesondere angesichts des zu erwartenden Verwaltungsaufwands.

Dennoch betrachten Sie die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge als positiven Schritt. Warum?

Es gibt Vorteile für beide Seiten: Flüchtlinge müssen nicht mehr jeden Monat zum Sozialamt gehen, um ihr Geld abzuholen, da es direkt auf die Karte überwiesen wird. Das gibt den Flüchtlingen mehr Zeit für die Integration, da sie nicht mehr so viele Wege zurücklegen müssen. Auch für die Mitarbeiter in den Ämtern hat dies Vorteile, da die Verwaltung entlastet wird. In der Vergangenheit gab es hier gelegentlich Probleme und lange Wartezeiten.

Franz Schrewe, ehemaliger Bürgermeister von Brilon.

Sehen Sie auch negative Auswirkungen durch die Bezahlkarte?

Noch nicht, aber ich warne davor, die Bezahlkarte für Flüchtlinge als Modell für andere Transferempfänger zu verwenden. Das sollte nicht passieren. Mir ist es auch wichtig, dass die Bezahlkarte nicht zu Diskriminierungen gegenüber den Flüchtlingen führt. Es geht hier auch um Humanität. Möglicherweise werden wir auch wieder Szenen erleben, in denen Menschen vor Supermärkten Wasserflaschen auskippen, um an das Bargeld aus dem Flaschenpfand zu gelangen. Es wird immer Schlupflöcher geben, die der Staat nicht vollständig schließen kann. Vielen Dank für das Gespräch!

Wüst möchte flächendeckende Einführung

Angesichts der Verwirrung um die geplante Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) klargestellt, dass sie flächendeckend im Bundesland eingeführt werden soll. NRW sei „voll im Geleit mit den 14 Ländern“, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht hätten, sagte Wüst am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf. Es sei jedoch der Wunsch der kommunalen Spitzenverbände in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe gewesen, dass die Einführung der Bezahlkarte freiwillig erfolgen dürfe. Andernfalls hätte es keine Einigung des Bundes mit den kommunalen Spitzenverbänden gegeben, so Wüst.

Gemäß der Ankündigung der Bundesregierung wird es keine Einschränkungen geben, was mit der Karte gekauft werden darf. Asylbewerber dürfen demnach auch Alkohol und Zigaretten kaufen. Ein Verbot, wie es von der CSU gefordert wird, sei aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag) unter Berufung auf das Bundesarbeitsministerium in seiner Antwort an den CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger.

Hamburg bereits mit Pilotprojekt gestartet

Ein Verbot wäre nur dann möglich, wenn sämtliche geplanten und tatsächlichen Ausgaben von den Behörden überprüft würden, was jedoch angesichts der verfassungsmäßigen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte sowie der begrenzten Personalressourcen nicht vertretbar sei, so das Ministerium weiter. Aufgrund des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes müsste ein Verbot dann auch für alle anderen sozialen Mindestsicherungssysteme gelten.

„Die Leistungsberechtigten können daher auch nach der derzeit beabsichtigten Anpassung der Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz eigenverantwortlich über die konkrete Verwendung der ihnen für den Grundbedarf zur Verfügung stehenden Leistungen entscheiden“, kündigte das Ministerium an.

Als erstes Bundesland hat Hamburg damit begonnen, Bezahlkarten an Asylsuchende auszugeben. Seit Donnerstag erhalten neu ankommende Geflüchtete in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Prepaid-Karte, so ein Sprecher der Sozialbehörde. Laut Innenbehörde wurden am ersten Tag 28 dieser neuen „SocialCards“ ausgegeben.