Winterberg. Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstag morgen in Züschen in einen Linienbus hineingefahren. Sein Jeep überschlug sich.

Am frühen Samstag morgen um 06:20 Uhr kam es am Ortseingang von Züschen bei Winterberg zu einem schweren Unfall: Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Jeep in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Linienbus, der ihm entgegenkam. Der Busfahrer habe noch erfolglos versucht, auszuweichen, wie es in der Meldung der Kreispolizeibehörde HSK heißt. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß, der Jeep krachte in den Teil des Linienbusses, schlitterte weiter gegen eine ansteigende Böschung am Straßenrand und überschlug sich.